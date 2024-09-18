國防部廢刺槍術設近戰格鬥班 部隊人力吃緊也積極參訓

退役刺槍格鬥教官張博智披露，國防部長顧立雄一聲令下，刺槍術首當其衝成為被革除的軍中訓練課目；而軍隊為落實部長政策指示，已由陸軍步訓部開辦「近戰格鬥班」，部隊縱使普遍缺員、人力吃緊，仍然動員大批人員參加集訓。

張博智是上校退役知名的刺槍教官，他以「再談軍隊的綜合格鬥及槍械格鬥之興革」為題投書披露上情。

他表示，顧立雄上任之時提倡「減法」思維，呼應官兵心聲，相當切合部隊興革需要。減除不必要的雜務、減併訓練課目，才能專心戰訓本務；凡不符合實戰需要的課目進度或表演性的操演，應予以刪除，他十分贊同，但刺槍術首當其衝，成了被革除的課目，他始料未及。

張博智主張，體能戰技及近戰格鬥訓練的時間有限，而「體能支撐技能」。與其讓缺乏拳腿基礎及槍械運用技能的官兵比手畫腳虛應形式練「綜合格鬥」或「槍械格鬥」，不如穿著護具對戰，接受「真實接觸」的洗禮，才能深刻體認體能、戰技均衡發展、相輔相成。

他表示，軍隊為了落實國防部長政策指示，由步訓部開辦「近戰格鬥班」召集各單位師資幹部實施1個月的密集訓練，劍及履及貫徹要求的作風令人欽佩，尤其是在部隊普遍缺員人力吃緊的狀態下，仍然動員大批人員參加集訓，更顯難能可貴。

他說，這個班隊課程的重點，不外乎「槍械格鬥」及「綜合格鬥」，他建議，除了建置標靶訓練場，充實各式靶具，加強「標靶訓練」實作效果，著重對刺訓測賽之外，更建議應就各種地形地物實地實戰納入重點。