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提高傷兵存活率 軍醫局2億整備國軍前進外科小組裝備

中央社／ 記者吳書緯
為提高戰時後送傷兵存活率，國軍規畫建置前進外科小組，讓重傷、無法立即後送的官兵先藉由手術治療，暫時穩定生命徵象，提高後送官兵存活率。圖／聯合報系資料照片
為提高戰時後送傷兵存活率，國軍規畫建置前進外科小組，讓重傷、無法立即後送的官兵先藉由手術治療，暫時穩定生命徵象，提高後送官兵存活率。圖／聯合報系資料照片

為提高戰時後送傷兵存活率，國軍規畫建置前進外科小組，讓重傷、無法立即後送的官兵先藉由手術治療，暫時穩定生命徵象，提高後送官兵存活率。國防部軍醫局明年將編列新台幣2億元預算，執行國軍前進外科小組裝備整備。

國防部日前將114年國防部主管預算書表送抵立法院，預算書指出國防部軍醫局將於明年編列2億元預算執行國軍前進外科小組整備，計畫採購「多功能抽吸裝置」等26項儀器設備。

針對計畫必要性，國防部軍醫局在預算書指出，為預應戰時作戰區二級衛勤能量不足、道路中斷致傷患無法立即後送或鄰近急救責任醫院能量無法負荷，規劃建置前進外科小組（Forward Resuscitative andSurgical Detachment, FRSD）。

國防部軍醫局指出，國軍前進外科小組由作戰區指揮官依實際狀況派遣，並結合二級衛勤（傷患後送管制站或醫療站）開設，可讓重傷、無法立即後送的官兵先藉由手術治療，暫時穩定生命徵象，提高後送官兵存活率。

對於預期成果，國防部軍醫局在預算書表示，各項裝備籌獲後可提供急救檢傷、重症醫療處置、生命徵象監測等功用，提升衛勤作業效能，有效因應作戰型態改變暨各戰區作戰任務的醫衛勤務，使受傷官兵即時獲得適當醫療處置，以確保國軍戰力。

至於前進外科小組的運作流程，國軍媒體青年日報1月曾報導軍醫局進行「國軍一、二級衛勤戰傷救護暨前進外科小組（FRSD）示範演練」，當時由陸軍裝甲586旅、步兵302旅及步兵104旅負責一級營救護站開設，5支部衛生營負責二級後送管制站開設，國軍台中總醫院則派遣前進外科小組，驗證一、二級衛勤戰傷救護鏈結FRSD的作業。

另根據軍聞社報導日前報導，軍醫局長蔡建松中將受訪指出，國軍去年至今年已於花蓮、新竹等地辦理多場「國軍一、二級衛勤戰傷救護暨前進外科小組（FRSD）示範演練」，與衛福部、消防署、民間醫院合作，強化國軍與政府、民間單位在一般醫學、災難醫學、軍陣醫學的資源整合，推廣戰傷救護的課程與概念，以及FRSD訓練與作業，強化國家醫療韌性。

國軍 國防部 醫學

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