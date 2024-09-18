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遼寧艦穿越我東北海域 中共23機艦出海活動

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機9架次、共艦13艘次及公務船1艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機9架次、共艦13艘次及公務船1艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

中共海軍遼寧艦編隊今天凌晨穿越台灣東北海域，軍方統計，從昨天到今天清晨6時為止，共計有9架次共機、13艘次中共軍艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（17）日清晨到今（18）日清晨6點為止，共計偵獲共機9架次、共艦13艘次及公務船1艘次持續在台海周邊活動，其中6架次共機曾跨越海峽中線飛行。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時27分到下午2時10分，有5架次共軍主、輔戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中2架次曾跨越中線。

另外，昨天上午9時04分到晚間8時54分，有中共主戰機4架次在台灣北方空域活動，其中1架進入我北部空域、3架次跨越台海中線。

中共 台海 國防部

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