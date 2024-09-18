遼寧艦凌晨穿越台灣東北外海 專家估與美軍P-8A有關

國防部表示，中共海軍遼寧號航艦編隊，今天凌晨1時30分左右航經台灣東北海域，持續向日本與那國島東南航行。通過期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密警戒監控、適切應處。軍事專家張競則指出，美軍一架P-8A反潛巡邏機昨天突然穿越台灣海峽，可能就是為監控遼寧艦編隊。

昨天深夜傳出屏東空軍基地軍機緊急起飛，航空迷之間盛傳是為追蹤共艦出海。另一方面，美軍一架P-8A反潛巡邏機昨天自南向北穿越台灣海峽，引發中共東部戰區強烈抗議，軍事專家、海軍前艦長張競昨晚在臉書貼文分析指出，美軍由嘉手納起飛前往南海實施常態偵巡之P-8A海上巡邏機，在南海經常飛航偵巡區活動期間，突然轉向自南向北穿越台灣海峽，其動態顯示是在偵巡任務期間內，奉命轉換偵巡任務區，從該機直接穿越台灣海峽顯示，這架P-8A要查證確認的目標應位於東海，並且相當接近台灣海峽北部出口海域。

張競指出，依據美軍空中偵巡兵力如此轉用判斷，極有可能是前往東海指定水域，接替監控水面目標的任務機，然後等待由嘉手納基地，派遣其他具備水面或水下監偵能力的空中巡邏機接替。