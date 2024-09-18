中共航艦遼寧號編隊凌晨航經東北海域 國軍嚴密監控
國防部今天表示，中共海軍遼寧號航艦編隊在凌晨1時30分航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行，國軍全程掌握，並以任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密警戒監控。
國防部上午發布新聞稿表示，中共海軍遼寧號航艦編隊在凌晨1時30分航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行。
國防部強調，通過期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密警戒監控、適切應處。
另外，國防部及美國海軍第七艦隊昨天也提到，1架P-8A反潛巡邏機昨天由南向北飛越台灣海峽的國際空域，美國是根據國際法在台海進行活動，維護各國的航行權利和自由，這次飛越台灣海峽表明美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。
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