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美台商會評拜登最新一波軍售 指無助台軍事現代化

中央社／ 記者鍾佑貞

美國最新對台軍售包括戰機相關設備的備件維修。美台商會會長韓儒伯今天指出，軍售項目延續拜登穩定提供小額彈藥的趨勢，但2020年以來，美國對台灣軍隊現代化的支持已經停止，不利台灣因應所有突發事件。

美國國防安全合作署（DSCA）昨天宣布對台軍售，項目包括回運、維修戰機及相關設備備件、美國政府及承包廠商的工程及後勤支援服務等，總價2.28億美元（約新台幣72.6億元）。

韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今天透過新聞稿表示，這延續了美國過去近4年來的穩定趨勢，分批提供台灣價值相對較低的彈藥及維持性物資。

「然而，自2020年來，美國對台灣軍隊現代化的支持已經停止，單一聚焦於透過維持性物資及彈藥增補，來強化台灣因應防禦「諾曼第登陸」（D-Day）式動態攻擊的能力」。

韓儒伯指出，這類動態攻擊並不是台灣軍隊面臨的唯一挑戰。由於美國和盟軍將在何處援助台灣的戰略並不明確，台灣仍被迫因應所有突發事件。

此外，美國並未支持台灣面對灰色地帶、封鎖及隔離等情境，隨著時間推移，這正在破壞穩定，而中國的軍隊同時快速推進現代化。

「值得注意的是，拜登政府似乎將每筆軍售的美元價值降至最低。這讓人回想起川普時代之前的做法，也就是超過10億美元的對台軍售，就會被視為對北京過度挑釁，應該避免」。

韓儒伯多年來持續評估美國對台軍售，他2022年撰文表示，拜登政府將台灣的國防聚焦於所謂的「不對稱」措施，僅有符合美國政府對這個詞彙定義的軍力項目、或是美國評估台灣可以負擔的裝備，才可以對台出售。

他說，事實上，「不對稱」的定義不停地改變，在美國也有許多人對這個詞彙的定義、以及新政策如何運用在台灣整體防衛，持有不同的立場。

韓儒伯指出，如果美方拒絕售予台灣反潛直升機，或指揮管制機，則拜登政府應清楚說明美國海軍將會滿足台灣這些防衛的需求，包含訓練台灣軍隊以確保作業互通能力，以及劃分明確的責任與分工，確保充分地運用整體資源。

對於昨天公布的軍售，台灣國防部表示，中共常態化灰色地帶侵擾，壓迫海空域訓練空間與反應時間，這批軍售有助於維持空軍各型機的裝備。

拜登 美國 軍售

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