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美P-8A飛越台海 共機警戒 我軍掌握

聯合報／ 記者黃雅慧李人岳陳熙文／連線報導

美軍昨證實，一架美國海軍P-8A反潛巡邏機十七日飛越台灣海峽。中共解放軍東部戰區發言人李熹昨天稱，美P-8A反潛巡邏機十七日過航台灣海峽並「公開炒作」，解放軍東部戰區組織戰機，對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。李熹並稱戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

我國防部表示，美軍P-8A巡邏機昨天上午由南向北航經台灣海峽；通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

美國第七艦隊昨天在官網發布，一架美國海軍P-8A反潛巡邏機十七日飛越台灣海峽的國際空域。聲明指出，美國是根據國際法在台海進行活動，維護各國的航行權利和自由，這次飛越台海表明美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

此前，德國兩艘海軍軍艦十三日也曾過航台灣海峽，中共軍方當時稱，德方行為增加安全風險、傳遞錯誤訊號。

外交部長林佳龍前天中午接見德國國會議員穆勒及拉倫等人時，肯定德艦近日穿越台海，捍衛自由航行權，並欣見德國及歐盟落實去風險化政策。

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