聽新聞
0:00 / 0:00
美P-8A飛越台海 共機警戒 我軍掌握
美軍昨證實，一架美國海軍P-8A反潛巡邏機十七日飛越台灣海峽。中共解放軍東部戰區發言人李熹昨天稱，美P-8A反潛巡邏機十七日過航台灣海峽並「公開炒作」，解放軍東部戰區組織戰機，對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。李熹並稱戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
我國防部表示，美軍P-8A巡邏機昨天上午由南向北航經台灣海峽；通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。
美國第七艦隊昨天在官網發布，一架美國海軍P-8A反潛巡邏機十七日飛越台灣海峽的國際空域。聲明指出，美國是根據國際法在台海進行活動，維護各國的航行權利和自由，這次飛越台海表明美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。
此前，德國兩艘海軍軍艦十三日也曾過航台灣海峽，中共軍方當時稱，德方行為增加安全風險、傳遞錯誤訊號。
外交部長林佳龍前天中午接見德國國會議員穆勒及拉倫等人時，肯定德艦近日穿越台海，捍衛自由航行權，並欣見德國及歐盟落實去風險化政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言