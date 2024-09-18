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美空軍部長：中共軍演升級 專為侵台鎖台設計
美國空軍部長肯達爾十六日表示，中國大陸軍演規模愈趨大型化、精密化，是專為入侵、封鎖台灣而做準備。他也說，中方對區域安全的威脅不在於未來，而是今天就已存在。
肯達爾十六日出席空軍暨太空軍協會的「空軍、太空與網路」會議，在演說提到大陸對印太地區日益增長的威脅。
美國國防部發布新聞稿表示，肯達爾對主要以空軍及太空軍人員為主的觀眾說，他密切關注軍事演變十五年，認為「中國今天就是威脅」，而非未來的威脅。
他說，中共大力投資發展軍力、作戰概念、組織及武器，專門為打擊美國及盟友在西太平洋的投射能力，包括攻擊美國空軍基地及航空母艦。中方也持續擴張其核武力量及網路作戰能力，這些趨勢將會繼續下去。
肯達爾說，印太地區國家愈來愈擔憂大陸威脅，有時甚至感到驚慌。大陸演習愈趨大型化、精密化，這些演習專為入侵、封鎖台灣而設計。他也強調，並非意指太平洋地區的戰爭即將爆發或不可避免，而是可能性正在增加。
肯達爾說，美國空軍、太空軍正實施多項現代化計畫，也成功限縮衝突規模。例如，今年四月十三日協助以色列攔截近百分之九十九伊朗發射的飛彈。伊朗當時是為報復以色列以戰機襲擊伊朗駐敘利亞使館，造成十多人死亡。
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