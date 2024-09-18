冷眼集／軍售零件多武器少 美口惠實不至？

美國政府宣布新一波對台軍售，不過時機恰在中國大陸香山論壇及美方爆發軍援防彈衣受潮發霉的新聞之後，時機之巧合不免引人聯想。另一方面，拜登政府十六次對台軍售多以零附件、後勤支援服務為主，也不免令人質疑美方挺台的力道？

拜登政府在華人世界的中秋節宣布對台軍售，恰巧在香山論壇之後，令國內戰略學者不免聯想，美方決策的用意？是否又是另一波分庭抗禮之舉？

同時，美國軍方日前才被揭發運交給台灣的軍援裝備因包裝不良導致戰術背心、抗彈板大批受潮、發霉，還有機槍毫無固定及緩衝物、僅用紙箱包裝運送，更有以老舊彈藥充數的情況，連負責調查的美國防部監察長辦公室都批評，這樣的軍品運交給受贈國「將導致夥伴對美國失去信心」。如今美方公布新一波軍售案，也不免讓人聯想是否想為先前引發的負面觀感及質疑聲浪消毒？

回顧拜登政府近四年來對台軍售項目，其實相當大比例屬於零附件採購、後勤維保、技術支援服務等維持性項目及增補彈藥；較受矚目的武器、載台相對較少，連首波宣布的M109A6帕拉丁自走砲都因俄烏戰爭而被修改為M142海馬斯火箭系統。

這樣的軍售清單，雖然某種程度彌補我方年度國防預算對裝備作業維持經費長期比例偏低的痛腳，以較務實、可長可久的角度，維持防衛武力的運作；但也不免令人質疑，美方這十六次軍售僅為維持軍售及安全保證形象的大內宣，但實際上一方面箝制了我方計畫的建軍方向；另一方面其實美方的軍工業及武器庫面對俄烏戰爭及以哈衝突，早已左支右絀、捉襟見肘？

雖然美國防部安全合作署（DSCA）沒有說明這一波軍售品項清單，但外界普遍認為空軍戰機零附件及後勤服務，對於應對中共灰色地帶行動確實有及時雨的效果；不過，納稅人仍然關心先前延宕的多項軍購武器裝備，究竟能否如期、如數到貨，讓國人更有理由相信「堅如磐石」的台美關係。