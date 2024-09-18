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美批准72.6億對台軍售 強化戰機防空

聯合報／ 記者張文馨李人岳陳熙文／華盛頓—台北連線報導
美國國防安全合作署（DSCA）16日表示，國務院批准售台戰機所需的備用零件與技術支援案，金額約2.28億美元（約新台幣72.68億元），行政部門已通知國會。圖／聯合報系資料照片
美國國防安全合作署（DSCA）16日表示，國務院批准售台戰機所需的備用零件與技術支援案，金額約2.28億美元（約新台幣72.68億元），行政部門已通知國會。圖／聯合報系資料照片

美國國防安全合作署（DSCA）十六日表示，國務院批准售台戰機所需的備用零件與技術支援案，金額約二點二八億美元（約新台幣七十二點六八億元），行政部門已通知國會。這是拜登政府任內第十六次對台軍售，也是今年的第五次。

總統府、外交部及國防部感謝美國落實對台灣的安全承諾，也強調將有助國軍因應中共灰色地帶的侵擾。軍事專家則解讀，美國緊跟在中國大陸香山論壇閉幕後宣布這波對台軍售，時機點相當特別。

DSCA透過新聞稿指出，這次出售的零件源自美國軍事庫存，不需要另外找國防承包商生產。這項擬議的軍售項目將強化台灣現有海上和防空的能力，提高應對當前和未來威脅的能力；台灣將可透過高度可信有效的系統來抵抗海上侵略、沿海封鎖和兩棲攻擊。

DSCA表示，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可信的防衛能力。

軍售將能強化台灣因應當前與未來區域威脅能力；這項軍售有助區域的政治穩定、軍事平衡、經濟與進步，且不會改變該區域的軍事平衡。

總統府發言人郭雅慧表示，台灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，總統府感謝美國政府基於「台灣關係法」以及「六項保證」，持續強化台美合作夥伴關係，與我國共同守護區域和平穩定。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，過去DSCA宣布軍售案多半在美東時間周四或周五，這一次是緊接在中國大陸香山論壇結束後隨即宣布對台軍售，時機點相當特別，十分耐人尋味。

蘇紫雲說，過去美台軍售必須按年度提出要求、逐年審查，美國前總統川普時期將台灣提升與日本、韓國同等的非北約盟國地位，可就需求隨時提出軍售要求，美國政府須在五十天內做出決定，他估計，以這次軍售案宣布的時機點回溯，我方這批零附件需求應是在六月提出。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，這是拜登政府任內第十六次對台軍售，顯示美台軍售程序已經實現常態化，不再受到每年包裹提案的限制，可隨時提出需求、隨時審查。

此外，根據國防部送達立法院的明年度總預算案公開預算部分，空軍針對全軍各機種的零件採購及保修費合計編列二三七億元，其中F-16戰機編列達五十億元。

國防部 美國 軍售

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