美軍售零附件修理回運 專家：助空軍維持機隊戰力

美國對台最新軍售空軍「開放式零附件修理回運」，此為拜登政府任內第16度對台軍售；軍事學者舒孝煌今天分析，中共對台灰色地帶侵擾，對空軍機隊的消耗大，這次軍售對於空軍機隊的維持戰力，有重要貢獻。

美國國防安全合作署於美東時間16日晚間宣布，對台軍售空軍「開放式零附件修理回運」案，總價2.28億美元（約新台幣72.6億元），內容包括飛機及相關設備備件的修理回運，美國政府和承包商提供的工程、技術和後勤支援服務，及其他相關的項目，備件將來自美國庫存。

據了解，這次空軍「開放式零附件修理回運」軍售案，即是針對空軍F-16戰機、E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機等美製機種。

前空軍副司令張延廷接受中央社訪問表示，由於F-16機隊的出勤架次最多，且任務最繁重，推測這次軍售案的大部分金額，將會運用在F-16戰機的零附件修理回運。

張延廷說，面對共機常態性襲擾台灣周邊空域，在新購的66架F-16V戰機尚未抵台前，空軍相關任務仍會偏重於現有的F-16戰機上，使得零附件過度消耗，因此美國此時軍售台灣空軍開放式零附件修理回運，是為了接下來應對襲擾的後勤「超前部署」。

國防院副研究員舒孝煌指出，這次軍售案顯示中共對台灣的灰色地帶侵擾，對於空軍機隊的消耗大，因此維持機隊的妥善率相當重要；而美系軍機的特色是生產數量大且後勤體系龐大，在很多使用國情況下，後勤維修體系能與美國保持同步。