快訊

在這座機場降落「難爆了」 全球僅50名機師有資格勝任

美軍售零附件修理回運 專家：助空軍維持機隊戰力

中央社／ 台北17日電
空軍F-16戰機。圖／聯合報系資料照片
空軍F-16戰機。圖／聯合報系資料照片

美國對台最新軍售空軍「開放式零附件修理回運」，此為拜登政府任內第16度對台軍售；軍事學者舒孝煌今天分析，中共對台灰色地帶侵擾，對空軍機隊的消耗大，這次軍售對於空軍機隊的維持戰力，有重要貢獻。

美國國防安全合作署於美東時間16日晚間宣布，對台軍售空軍「開放式零附件修理回運」案，總價2.28億美元（約新台幣72.6億元），內容包括飛機及相關設備備件的修理回運，美國政府和承包商提供的工程、技術和後勤支援服務，及其他相關的項目，備件將來自美國庫存。

據了解，這次空軍「開放式零附件修理回運」軍售案，即是針對空軍F-16戰機、E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機等美製機種。

前空軍副司令張延廷接受中央社訪問表示，由於F-16機隊的出勤架次最多，且任務最繁重，推測這次軍售案的大部分金額，將會運用在F-16戰機的零附件修理回運。

張延廷說，面對共機常態性襲擾台灣周邊空域，在新購的66架F-16V戰機尚未抵台前，空軍相關任務仍會偏重於現有的F-16戰機上，使得零附件過度消耗，因此美國此時軍售台灣空軍開放式零附件修理回運，是為了接下來應對襲擾的後勤「超前部署」。

國防院副研究員舒孝煌指出，這次軍售案顯示中共對台灣的灰色地帶侵擾，對於空軍機隊的消耗大，因此維持機隊的妥善率相當重要；而美系軍機的特色是生產數量大且後勤體系龐大，在很多使用國情況下，後勤維修體系能與美國保持同步。

美國 軍售

延伸閱讀

因應中共灰色地帶侵擾 F-16零附件、維護費編列50億元

總統府感謝拜登政府第16度對台軍售 持續捍衛民主自由

美第16度軍售台灣 總統府：助維持空軍各型機裝備戰備

拜登第16度宣布軍售 外交部：落實對台安全承諾

相關新聞

美軍P-8A反潛巡邏機穿越台海 國防部證實：全程掌握監控

美國海軍一架P-8A反潛巡邏機今天航經台灣海峽，隨即引發中國大陸東部戰區的強烈抗議，我國防部則表示，美軍P-8A巡邏機今...

美軍售零附件修理回運 專家：助空軍維持機隊戰力

美國對台最新軍售空軍「開放式零附件修理回運」，此為拜登政府任內第16度對台軍售；軍事學者舒孝煌今天分析，中共對台灰色地帶...

因應中共灰色地帶侵擾 F-16零附件、維護費編列50億元

美國宣布新一波對台軍售，國防部表示，這項軍售有助我空軍在面對中空灰色地帶侵擾時，維持各型戰機的妥善率。空軍明年度對於各型...

美第16度軍售台灣 總統府：助維持空軍各型機裝備戰備

美國政府於美東時間9月16日，就2億2千800萬美元的空軍「開放式零附件修理回運」對台軍售案，正式進行「知會國會」程序。...

國防部六大禁拍軍事操演草案 挨批防君子不防有心人

國防部日前預告包括「軍事機關辦理軍事營區安全維護條例第六條第一項許可事項辦法」等六項草案，律定國軍出營區操演範圍經公告即...

美國准售台戰機所需零件 楊瓊瓔：有增加台對美信心之效

美國國務院批准售台戰機所需的備用零件與技術支援案，金額約2.28億美元，這是拜登政府任內第17次對台軍售。國民黨立委楊瓊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。