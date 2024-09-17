美軍P-8A反潛巡邏機穿越台海 國防部證實：全程掌握監控

美國海軍一架P-8A反潛巡邏機今天航經台灣海峽，隨即引發中國大陸東部戰區的強烈抗議，我國防部則表示，美軍P-8A巡邏機今天上午由南向北航經臺灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

美國海軍第七艦隊在官網宣布，一架P-8A海神式反潛巡邏機於9月17日在國際空域飛越台灣海峽，第七艦隊強調，美國根據國際法在台灣海峽內執行任務，維護了各國的航行權利和自由。對自由開放的印度太平洋地區的承諾，美國軍隊可以在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。