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美軍P-8A反潛巡邏機穿越台海 國防部證實：全程掌握監控

美軍P-8A反潛巡邏機穿越台海 國防部證實：全程掌握監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國海軍1架P-8A海神式反潛巡邏機，17日由琉球嘉手納美軍基地起飛穿越台灣海峽。記者李人岳／攝影
美國海軍1架P-8A海神式反潛巡邏機，17日由琉球嘉手納美軍基地起飛穿越台灣海峽。記者李人岳／攝影

美國海軍一架P-8A反潛巡邏機今天航經台灣海峽，隨即引發中國大陸東部戰區的強烈抗議，我國防部則表示，美軍P-8A巡邏機今天上午由南向北航經臺灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

美國海軍第七艦隊在官網宣布，一架P-8A海神式反潛巡邏機於9月17日在國際空域飛越台灣海峽，第七艦隊強調，美國根據國際法在台灣海峽內執行任務，維護了各國的航行權利和自由。對自由開放的印度太平洋地區的承諾，美國軍隊可以在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

根據航空追蹤網站的紀錄，這架P-8A反潛巡邏機式從駐日美軍嘉手納空軍基地起飛，在中午左右由南向北穿越台灣海峽。美軍在當地輪調派駐P-8A巡邏機固定對西太平洋周邊海空域進行巡航任務，其他如紐西蘭等國也派出同型機進駐當地偕同執行任務。

美國、紐西蘭等國於琉球嘉手納基地派駐多架P-8A海神式反潛巡邏機，對東海、南海執行巡航任務。記者李人岳／攝影
美國、紐西蘭等國於琉球嘉手納基地派駐多架P-8A海神式反潛巡邏機，對東海、南海執行巡航任務。記者李人岳／攝影

台灣海峽 國防部 美軍

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