因應中共灰色地帶侵擾 F-16零附件、維護費編列50億元

美國宣布新一波對台軍售，國防部表示，這項軍售有助我空軍在面對中空灰色地帶侵擾時，維持各型戰機的妥善率。空軍明年度對於各型戰機的零件及維修共計237億元預算，其中F-16戰機就編列達50億元。

美國國防安全合作署（DSCA）新一波對台軍售，包括飛機及相關設備的備件維修、運回及重新運送等相關項目，總價約新台幣72.6億元。國防部表示，中共常態化灰色地帶侵擾，壓迫我海空域訓練空間與反應時間。美方此次同意供售之航材零附件修理回運，有助於維持我空軍各型戰機裝備戰備及妥善。

根據國防部送達立法院的114年度總預算案的公開預算部分，空軍針對全軍各機種的零件採購及保修費合計編列237億元，對於F-16戰機零件採購、技術服務等後勤維保，編列達50億元。其中F-16零附件（開口式合約）外購案，分109到114年度執行，共計25億8500餘萬元，明年度編列4565萬美元，約合新台幣14億5986萬元。F-16AM/BM戰機使用的F100-PW-220發動機零附件（開口式合約）外購案分114到115年度執行6億6510萬元，明年度編列美金398萬元，約合新台幣1億2754萬元。

另外「F-16航材零附件修理回運」軍購案從111年執行到117年，合計編列6億6000萬元，明年度編列美金233萬元，約合新台幣7457萬元。明年度空軍並編列「F-16匿蹤噴塗訓練」軍購案，預算162萬美元，約合新台幣5182萬元。近期以來攔截、辨識共機發揮相當大成效的AAQ-33「狙擊手」標定莢艙，從明年度編列「後續維持暨技術服務支援」軍購案，明年度編列美金170萬元，約合新台幣5466萬元。

空軍明年度除了為現役F-16機隊編列維護經費案，同時也針對新採購的F-16 Block70戰機的「F110-GE-129E發動機廠級能籌裝備」外購案，114年度編列美金458萬元，折合新台幣約1億4673萬元。針對建置F-16維修中心，從110年起到114年合計耗資23億7241萬元，明年度編列17億1679萬元

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