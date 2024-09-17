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紐國媒體評歐江安：台灣人本精神於國際贏在起跑點

中央社／ 雪梨17日專電

紐西蘭主流媒體「新聞編輯室」（Newsroom）刊登專訪駐紐西蘭代表歐江安報導，評論歐江安以積極和有效溝通，打動紐國人心與贏得盟友支持，台灣人本精神於國際贏在起跑點。

「新聞編輯室」昨天以「台灣在關鍵時刻肩負贏得人心的使命」（Taiwan on a mission to win hearts andminds at ‘critical moment）為題撰文，報導歐江安9月11日應「紐西蘭國際事務協會」（New ZealandInstitute of International Affairs, NZIIA）邀請，於威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）發表「民主、和平與穩定-紐西蘭與台灣共享價值夥伴」演說，並進行專訪與深度分析。

報導分析，台灣除不斷強化自身國防能力外，也需要國際友誼支持。歐江安近期發表2次大型公開的外交政策演說，積極會晤紐西蘭各界政要、外國使領館官員、媒體、學者等，包括透過舉辦台灣紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation）等文化活動，向紐西蘭各界人士生動述說台灣成功的故事。

報導提及，雖然正式官銜是「代表」，但事實上歐江安就是台灣駐紐西蘭的大使，並形容歐江安是有禮且誠懇的外交官，在對於與會者提問台灣最佳軟實力為何，她也不假思索答覆，「台灣最美的軟實力為『人』，台灣人民真誠、善良、強韌，且對美好的未來保有希望」。

報導分析，「台灣人民精彩的故事就是打動紐西蘭人心與贏得盟友的優勢，歐江安的演講觸動人心，藉由分享其外交生涯及台灣對未來的盼望，透過積極交往及有效溝通，已經贏在起跑點」。

此外，報導也探討台灣當前困難的國際地位與兩岸緊張局勢，但強調台灣人民無比堅韌，以人本關懷贏得國際友誼與支持。

適逢第79屆聯合國大會之際，歐江安分享她兩任派駐在駐紐約辦事處聯工小組13年的經歷，說明「聯合國大會第2758號決議」長年遭到中國扭曲，以致台灣政府、人民及記者都被排除參與聯合國體系之外。

她呼籲，聯合國秘書處應回歸中立，切勿再附和中國政府立場，應回歸中立、尋求適當方式接納台灣參與，並根據聯合國憲章的創建精神，扮演好衝突協調角色、促進對話，降低國際紛爭，以維持印太區域的穩定和平。

歐江安也說明，台灣在面臨中國文攻武嚇時，有強化堅韌經貿體制與自身國防能力的決心，並誓言捍衛台灣的自由民主。在面臨國際秩序遭受挑戰的關鍵時刻，她說，台灣作為對抗威權主義擴張的前線國家，面臨來自中國複合式威脅，因此體會「唯有實力才能締造和平」，小國可以發揮巧實力智取大國。

歐江安對於派駐紐西蘭感到十分榮幸，並深深喜愛這片白雲仙境（Aotearoa），她在抵任後學習聆聽大自然的啟發，進而思考地緣政治發展。紐西蘭猶如世外桃源，得天獨厚的屏障，形塑了紐西蘭溫和有禮的民族性格與外交政策，更顯珍貴、值得保護。因此在「五眼聯盟」（Five Eyes）中，紐西蘭立場向來最為溫和。

面對不斷遭受的安全威脅與外國干預，歐江安說，欣見紐西蘭已經高度警覺，而台灣首府極為重視並感謝紐國總理盧克森（Christopher Luxon）及副總理兼外長皮特斯（Winston Peters）等政府高層今年十度在不同國際場域，透過與其他國家發布的聯合聲明，或發表演說時重申支持台海和平穩定，反對片面改變現狀，強調兩岸歧見須以對話方式和平解決，不得訴諸武力、逼迫或威脅手段。

她也高度肯定紐西蘭政府發布「安全環境威脅評估報告」、「國家安全戰略報告」，正視中國滲透問題的嚴重性。

歐江安 紐西蘭 聯合國

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