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美第16度軍售台灣 總統府：助維持空軍各型機裝備戰備

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國政府於美東時間9月16日，就2億2千800萬美元的空軍「開放式零附件修理回運」對台軍售案，正式進行「知會國會」程序。總統府發言人郭雅慧今表示，台灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，總統府感謝美國政府基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續強化台美合作夥伴關係，與我國共同守護區域和平穩定。圖／總統府提供
美國政府於美東時間9月16日，就2億2千800萬美元的空軍「開放式零附件修理回運」對台軍售案，正式進行「知會國會」程序。總統府發言人郭雅慧今表示，台灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，總統府感謝美國政府基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續強化台美合作夥伴關係，與我國共同守護區域和平穩定。圖／總統府提供

美國政府於美東時間9月16日，就2億2千800萬美元的空軍「開放式零附件修理回運」對台軍售案，正式進行「知會國會」程序。總統府發言人郭雅慧今表示，台灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，總統府感謝美國政府基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續強化台美合作夥伴關係，與我國共同守護區域和平穩定。

郭雅慧表示，本次軍售是拜登政府自2021年上任以來第16度對台軍售，展現美國政府對台海和平穩定的重視，並繼續落實美國對台灣的安全承諾。她指出，此次同意供售的航材零附件修理回運，有助於維持我空軍各型機裝備戰備及妥善，以應對中共常態化灰色地帶侵擾。

郭雅慧表示，台灣將持續強化自我防衛能力以及不對稱作戰能力，提升嚇阻能力，堅定捍衛民主自由的憲政體制，也會持續與理念相近國家攜手合作，強化社會防衛韌性，共同對抗威權主義擴張的威脅，維護以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的自由開放，以及全球和平、穩定與繁榮，持續為世界貢獻良善力量。

台灣關係法 拜登 總統府發言人 美國 軍售

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