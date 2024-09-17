美國准售台戰機所需零件 楊瓊瓔：有增加台對美信心之效

美國國務院批准售台戰機所需的備用零件與技術支援案，金額約2.28億美元，這是拜登政府任內第17次對台軍售。國民黨立委楊瓊瓔表示，對比日前美國國防部監察報告披露援台防彈背心發霉、彈藥過期一事，當然能有增添台灣對美信心的作用。

美國國防安全合作署（DSCA）16日表示，國務院批准售台戰機所需的備用零件與技術支援案，金額約2.28億美元（約新台幣72.68億元）。DSCA表示，這項擬議的軍售項目將強化台灣現有海上和防空的能力，提高應對當前和未來威脅的能力；台灣將可透過高度可信有效的系統來抵抗海上侵略、沿海封鎖和兩棲攻擊。

楊瓊瓔表示，首先要感謝美國對台的支持，美方是我國在國際上的重要友人，在國家安全方面也是最重要的盟友之一，而台灣發展防衛力量，也能對區域和平繁榮有進一步正面影響。

楊瓊瓔指出，對比日前美國國防部監察報告披露援台防彈背心發霉、彈藥過期一事，當然能有增添台灣對美信心的作用，不過更重要的是，政府、國防部及國會都應發揮監督及各自功能，讓台美無論在軍援、軍售甚至其他合作上，都能切實符合雙邊人民的利益。

楊瓊瓔表示，合作項目上，台美雙方都應該就彼此實質需求先磋商，我方應對美方主動提出需求，雙方再經討論尋求共識，而不是都被動被迫接受。

楊瓊瓔強調，在國際關係裡，國家互動秉持平等互惠原則，希望藉由近期事件，政府部門能上緊發條，對全民負責而非僅思考單一面向。而立委在監督涉外國防、外交等要務上當「烏鴉」，並非扯後腿，反是為人民利益發聲、當政府後盾，請政府也要做好職責，好好發揮民眾期待的功能。

國民黨立委徐巧芯表示，強化中華民國國防能力，在台灣不分政黨都支持。但她也提醒，除了裝備硬體以外，軍人個裝、軟體操作、零件維修、順便聯合演訓等面向，更為重要。

「採購項目到貨以後的檢核，也是監督的重點。」徐巧芯說，過期彈藥、防彈背心發霉的問題，讓各界都相當吃驚，更擔憂這樣的採購未來若真遇到戰爭，只怕不堪使用。因為，若未來沒有相對應的改善機制，恐怕對於未來軍購會產生障礙，不可不慎。