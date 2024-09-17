美國將售台戰機所需零件 吳思瑤感謝民主同盟協力國防

美國國防安全合作署（DSCA）16日表示，國務院批准售台戰機所需的備用零件與技術支援案，金額約2.28億美元（約新台幣72.68億元）。這是拜登政府任內第17次對台軍售，也是今年的第5次。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，感謝民主同盟協力國防防衛，過去都有相當多次經驗，依循程序辦理。

吳思瑤指出，美對台軍售是共同協助台灣防衛國家安全，按照相關作業程序進行，台灣內部也有把關機制，會依循過去十幾次相關程序經驗，謝謝民主同盟協力台灣的國防防衛。

美國國防部監察長日前公布報告，台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉。美國在台協會人員說，彈藥包裝「像是清掉不要的東西」。

吳思瑤說，那是美國提供的援助，不是軍售，也不是花錢買的裝備，軍購跟援助的戰備武器不同，但相關規格還是要符合我方需求，相信對於採購品質會嚴格控管。