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軍備局六大標案 與工研院合作啟動打造輪型戰車D3樣車

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
105公厘輪型戰車D2樣車。圖／聯合報系資料照
105公厘輪型戰車D2樣車。圖／聯合報系資料照

被網友暱稱為黑熊戰車的105公厘輪型戰車國防部軍備局已著手打造第三輛D3原型車。生製中心近期與財團法人工業技術研究院啟動6大標案，明年底前由生產製造中心202廠實施全車整合。

國防部軍備局生產製造中心近期密集針對「動力底盤車高姿態與後輪轉向整合」、「重型底盤傳動配置暨艙內溫控優化整合」、「前側殼控制單元組件」、「重型載具電控及影像介面整合」、「重型底盤模組制動控制整合」、「重型底盤動力優化整合」等案，統一進行發包決標，均由財團法人工業技術研究院得標，履約日期至2025年底。

軍方人士指出，軍備局生製中心相關決標項目，都是獵豹專案D3底盤的個別分標案，將再由生製中心202廠實施砲塔與載台的全車整合。

軍方人士說，相關決標案合計約6000萬餘元，使用科研基金，所以相關經費未登載在2025年度國防預算案中；而底盤部分已決標打造中。而科研基金屬代墊性質，D3樣車測試過關後，預劃由陸軍編列正式預算歸墊回基金。

此案包括209廠底盤重製與中科院砲塔緊緻化工程，設計按照陸裝訓部要求，將全車與砲塔緊緻化，降低車高，以純戰車模組進行設計，犧牲原樣車人員可快速進出的特性。而輪型戰車相較於履帶式戰車，擁有速度優勢，主要是負責快速佈署以及機動打擊，評估有200輪左右需求 ，鎖定陸軍花東防衛指揮部與金防部外離島火力支援部署需求。

國防部 國防預算 輪型戰車

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