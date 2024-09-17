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美國拜登政府第16度軍售台灣 外交部：已收到通知
外交部今指出，已收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值約2.28億美元的「空軍開放式零附件修理回運」案。外交部對此表達高度歡迎，並感謝美國政府持續依據「台灣關係法」及「六項保證」落實對台灣的安全承諾。
外交部表示，這是拜登政府自2021年上任以來第十六度宣布對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策與「堅若磐石」的安全承諾，展現美國政府對充實我國國防能力的高度支持，以及對台海和平與穩定的重視。
外交部說，面對中國頻繁使用灰色地帶手段侵擾及脅迫我國與區域國家，台灣除持續展現守護國家的決心，提升自我防衛能力及不對稱戰力，堅定捍衛人民福祉與自由、民主的生活方式，也將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。
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