美國宣布新一波軍售 國防部：可望1個月後正式生效
美國國防安全合作署(DSCA)今天宣布最新對台軍售，包括飛機及相關設備的備件維修、運回及重新運送等相關項目，總價2.28億美元（約新台幣72.6億元）。國防部表示，這項軍售有助於我方維持戰機的戰備與妥善，我方表示感謝。
據美國國防安全合作署(DSCA)公布新聞稿，美國國務院已決定批准可能向駐美國台北經濟文化代表處進行的對外軍售，以退回、維修和重新裝運飛機及相關設備的機密和非機密備件；後勤和計劃支持的其他相關要素 估計金額為 2.28 億美元。
DSCA指出，這項軍售將支持接收方持續實現武裝部隊現代化並保持可靠的防禦能力，提高接收者應對當前和未來威脅的能力，同時符合美國的國家、經濟和安全利益。維持政治穩定和軍事。
國防部表示，美國政府於美東時間9月16日，就空軍「開放式零附件修理回運」（2億2800萬美元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。
國防部指出，中共常態化灰色地帶侵擾，壓迫我海空域訓練空間與反應時間。美方此次同意供售之航材零附件修理回運，有助於維持我空軍各型機裝備戰備及妥善。
國防部表示，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。對於美方軍售決定，國防部表達誠摯感謝。
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