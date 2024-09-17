最新軍售2.28億美元 拜登政府將售台戰機所需零件

美國國防安全合作署（DSCA）16日表示，國務院批准售台戰機所需的備用零件與技術支援案，金額約2.28億美元（約新台幣72.68億元），行政部門已通知國會。

這是拜登政府任內第17次對台軍售，也是今年的第5次。

DSCA透過新聞稿指出，這次出售的零件源自美國軍事庫存，不需要另外找國防承包商生產。

DSCA表示，這項擬議的軍售項目將強化台灣現有海上和防空的能力，提高應對當前和未來威脅的能力；台灣將可透過高度可信有效的系統來抵抗海上侵略、沿海封鎖和兩棲攻擊。

DSCA表示，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可信的防衛能力。

新聞稿指出，軍售將能強化台灣因應當前與未來區域威脅能力；這項軍售有助區域的政治穩定、軍事平衡、經濟與進步，且不會改變該區域的軍事平衡。