空軍18日起打撈墜海幻象戰機 飛官謝沛勳進行復飛評估

空軍司令部16日晚間發布新聞稿表示，因應10日晚間前2047號幻象2000戰機失事意外，空軍已採取下列相關應處作為：

一、有關幻象戰機「天安作業」部分，已就該型機做完整全面特檢，並對空（技）勤人員分別實施學（術）科及模擬機授課，確保各項裝備性能無虞、人員本職學能符合標準後，據以執行復飛作業。

二、S-70C 型機液壓吊掛故障，正委請原廠授權之亞航公司進行檢測，並透過正式信函向原廠反映，期提供確切肇因，維護本軍權益。

三、謝沛勳上尉已於今日前往國軍三軍總醫院松山分院，實施適飛評估檢查，後續依報告結果，作為人員復飛審認依據。

四、機體打撈作業已完成招商及合約簽訂，刻正進行相關準備。後續視海象及天候狀況，最快可於9月18日展開定位打撈。

空軍司令部強調，將持恆以嚴謹務實的態度，確保各類裝備性能無虞，戮力執行空防任務，守護國家安全。