打撈幻象失事戰機 空軍：最快9/18展開定位

幻象戰機飛官謝沛勳10日晚間實施夜航訓練，墜毀前彈射成功生還。空軍今天表示，針對機體打撈作業，目前已完成招商及合約簽訂，正進行相關準備，後續視海象及天候狀況，最快於9月18日展開定位打撈。

空軍司令部晚間發布新聞稿表示，有關幻象戰機「天安作業」部分，已就該型機做完整全面特檢，並對空（技）勤人員分別實施學（術）科及模擬機授課，確保各項裝備性能無虞、人員本職學能符合標準後，據以執行復飛作業。

空軍也提到，針對S-70C型機液壓吊掛故障一事，目前正委請原廠授權的亞航公司進行檢測，並透過正式信函向原廠反映，期望提供確切肇因，維護空軍權益。

空軍說明，謝沛勳已於今天前往國軍三軍總醫院松山分院，實施適飛評估檢查，後續依報告結果，作為人員復飛審認依據；另外，機體打撈作業已完成招商及合約簽訂，刻正進行相關準備，後續視海象及天候狀況，最快於9月18日展開定位打撈。

空軍最後強調，將持續以嚴謹務實的態度，確保各類裝備性能無虞，戮力執行空防任務，守護國家安全。