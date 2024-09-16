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偷渡事件頻傳 軍事專家：海巡應強化近岸科技監視

中央社／ 台北16日電

中國偷渡客事件頻傳，且地點位在淡水、林口等軍事敏感區域，學者認為，海巡職司防治偷渡，任務屬性並非軍事，但威脅樣態變化快速，海巡應增加採購熱顯像儀等設備，強化近岸監視，並解決人手不足問題。

中國偷渡客事件頻傳，除自稱曾任艇長的中國籍阮姓男子6月9日駕船直衝新北淡水河外，中國籍王姓男子9月14日駕駛橡皮艇進入新北林口海域，而淡水河口、林口海域為國軍近年反登陸演練重要區域，外界關注有無中共對台「壓力測試」等軍事動機。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲接受中央社訪問認為，確切動機仍需透過檢調釐清，但此次的王姓男子被發現時已嚴重脫水，不太像是計畫性的刺探行動，但不管動機為何，2次的偷渡事件，都暴露海巡在北部地區近岸巡視的漏洞。

揭仲說明，淡水、林口在軍事層面上相當重要，但在承平時期，近岸12浬內的巡監視由海巡負責，而監偵設備的設置是從「防治偷渡」角度做規劃，因此諸如熱顯像儀的部署區域是在易偷渡地點，而非淡水、林口2處。

揭仲舉例，海巡署2018年已在台灣本島7處、金門3處，部署長距離的軍規熱顯像儀，但在北部僅設置在鼻頭角、宜蘭，而海巡署今年正在執行的環島監控系統，紅外線裝備仍是優先部署在新竹、苗栗，可見海巡不是以軍事安全為角度做為出發點。

揭仲建議，既然偷渡事件頻傳，相關單位就應盡速補齊近岸監視的漏洞，若僅依靠原始的船隻巡邏、人員監視，即便申請義務役支援仍會有人手不足問題，解決方式是採科技巡護，裝設熱顯像儀等光學設備，避免類似案件再次發生。

前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓指出，「人力不足，就得依靠科技」，由於類似橡皮艇等目標的體積小、吃水淺，且在海面上幾乎沒有回波，很難透過水面艦雷達、岸置雷達做先期掌握。因此，在人力有限情況下，強化光學等偵蒐設備有其必要性，需建立更完整且無死角的近岸監視。

至於海軍與海巡雷達監偵的分工方式，相關人士透露，海巡、海軍的雷達建置目的不同，海軍是看遠、海巡要看近，其實具互補作用。海軍雷達如同「望遠鏡」，必須看得遠才能爭取緊急出港應變時間，而小範圍目標則由海巡署雷達或相關設備負責監偵。

偷渡 海巡署 淡水河

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