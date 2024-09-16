關切新式戰機交機進度 江啟臣示警國防部及早因應

國防部明年度預算出爐。立法院副院長江啟臣今天表示，新式戰機採購交機進度延宕，能否如期如質，沒有人能打包票；若到2026年產製進度仍不如預期，特別預算能否辦理保留，或由立法院修法展延特別預算條例年限？國防部都要及早因應。

江啟臣指出，審視陸海空三軍2025年的後勤及通資業務預算，共編列1109億9694萬2千元。預算總額比去年增加一倍之多，除油價、物價上漲外，兩岸情勢緊張，敵情威脅嚴峻，海空軍演訓頻繁等，都是後勤及通資業務預算增加的主因。

江啟臣說，敵情因素導致機艦頻繁運用，需增加後勤維持的預算經費，但因為敵情威脅嚴峻需升高因應又無法按計畫進行修護，在此惡性循環下，想要維持戰力不墜，國防部勢必要具體檢討因應方案，有效保存戰力，避免陷入消耗戰的陷阱。

江啟臣提到，海軍原規畫的大型水面艦─震海計畫則因諸多因素中止，改推「新一代輕型巡防艦」，藉由飛彈、搭配小型靈活具機動性的高效能艦艇，落實不對稱作戰思維。在海軍陸續接裝的同時，航海人員的基礎訓練、戰鬥職能的培養建立，仍是人員戰力訓練不可或缺的一環，如何讓海軍戰力走得穩、走得遠，如何籌獲大型水面艦的下一步，國防部仍應有所思量及規畫。

江啟臣說，幻象飛機上周發生意外，飛官安全逃生。空軍針對幻象2000，這幾年投入不少經費進行零附件採購維持其妥善率，但缺乏如IDF、F-16大規模、全面性翻修的中壽期性能升計畫，以1億5951萬1千元執行3年的雙座型幻象2000延壽驗證，要到明年結案才有結論。

他認為，在此之前需仰賴增加經費採購零附件維持飛機妥善率。然若灰色地帶侵擾、敵情威脅加劇，對於後勤維持的成本與壓力勢必只增不減。

同時，江啟臣提到，採購新式戰機2020年至2026年的特別預算案，至今年已編列1644億2447萬元，原定去年起交機的進度，延至今年第3季，近日則確定跳票，空軍改「爭取」今年第4季交機，但進度還是掌握在產製方手中，能否如期如質，沒有人能打包票。

江啟臣表示，因為是特別預算，預算編列、審查一次處理，分年預算不用再分年接受國會監督，後續年度執行不力，國會也無從自預算審查端控管支出，只能仰賴行政者的自我管控，尤其對美軍購，政府頂多也只能暫不結匯付款。但若到明年產製進度仍不如預期，國防部如何因應？

江啟臣示警，面對這些已迫在眉睫的問題，國防部要及早啟動因應方案，誠實面對國會說明產製進度，爭取國人最大支持，才是讓戰機採購建案繼續執行的上上策。

另外，美國國防部監察長發布報告指出，台灣去年12月收到美國「總統撥款權」（PDA）軍事援助物資「無法使用」，報告中提到，美軍未能有效做好控管，價值3.45億美元庫儲品中，包括70萬發子彈1983年產已經過期，超過3500組抗彈板和背心受潮發霉。

江啟臣說，面對外界質疑這些過期的彈藥、發霉的防彈背心後續處理，國防部僅以「台美共同檢視、處理」輕描淡寫的帶過。試問，過期彈藥若仍庫儲於我方彈庫，是否增加我方保存管理及後續銷毀成本？再者，發霉的防彈背心、抗彈板，尺寸不合外，經過處理還能否使用？至於無法使用的是否已銷毀、棄置，或仍占用我軍品庫房？