快訊

與中信金收購新光金有關？ 金管會晚間7點召開臨時記者會

罪加一等…高科大教授賣學位、染指女學生 惡行全寫日記裡

開警車載男友嫌罰太重 前女警「賓利姊」上訴駁回判刑確定

聽新聞
0:00 / 0:00

關切新式戰機交機進度 江啟臣示警國防部及早因應

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片

國防部明年度預算出爐。立法院副院長江啟臣今天表示，新式戰機採購交機進度延宕，能否如期如質，沒有人能打包票；若到2026年產製進度仍不如預期，特別預算能否辦理保留，或由立法院修法展延特別預算條例年限？國防部都要及早因應。

江啟臣指出，審視陸海空三軍2025年的後勤及通資業務預算，共編列1109億9694萬2千元。預算總額比去年增加一倍之多，除油價、物價上漲外，兩岸情勢緊張，敵情威脅嚴峻，海空軍演訓頻繁等，都是後勤及通資業務預算增加的主因。

江啟臣說，敵情因素導致機艦頻繁運用，需增加後勤維持的預算經費，但因為敵情威脅嚴峻需升高因應又無法按計畫進行修護，在此惡性循環下，想要維持戰力不墜，國防部勢必要具體檢討因應方案，有效保存戰力，避免陷入消耗戰的陷阱。

江啟臣提到，海軍原規畫的大型水面艦─震海計畫則因諸多因素中止，改推「新一代輕型巡防艦」，藉由飛彈、搭配小型靈活具機動性的高效能艦艇，落實不對稱作戰思維。在海軍陸續接裝的同時，航海人員的基礎訓練、戰鬥職能的培養建立，仍是人員戰力訓練不可或缺的一環，如何讓海軍戰力走得穩、走得遠，如何籌獲大型水面艦的下一步，國防部仍應有所思量及規畫。

江啟臣說，幻象飛機上周發生意外，飛官安全逃生。空軍針對幻象2000，這幾年投入不少經費進行零附件採購維持其妥善率，但缺乏如IDF、F-16大規模、全面性翻修的中壽期性能升計畫，以1億5951萬1千元執行3年的雙座型幻象2000延壽驗證，要到明年結案才有結論。

他認為，在此之前需仰賴增加經費採購零附件維持飛機妥善率。然若灰色地帶侵擾、敵情威脅加劇，對於後勤維持的成本與壓力勢必只增不減。

同時，江啟臣提到，採購新式戰機2020年至2026年的特別預算案，至今年已編列1644億2447萬元，原定去年起交機的進度，延至今年第3季，近日則確定跳票，空軍改「爭取」今年第4季交機，但進度還是掌握在產製方手中，能否如期如質，沒有人能打包票。

江啟臣表示，因為是特別預算，預算編列、審查一次處理，分年預算不用再分年接受國會監督，後續年度執行不力，國會也無從自預算審查端控管支出，只能仰賴行政者的自我管控，尤其對美軍購，政府頂多也只能暫不結匯付款。但若到明年產製進度仍不如預期，國防部如何因應？

江啟臣示警，面對這些已迫在眉睫的問題，國防部要及早啟動因應方案，誠實面對國會說明產製進度，爭取國人最大支持，才是讓戰機採購建案繼續執行的上上策。

另外，美國國防部監察長發布報告指出，台灣去年12月收到美國「總統撥款權」（PDA）軍事援助物資「無法使用」，報告中提到，美軍未能有效做好控管，價值3.45億美元庫儲品中，包括70萬發子彈1983年產已經過期，超過3500組抗彈板和背心受潮發霉。

江啟臣說，面對外界質疑這些過期的彈藥、發霉的防彈背心後續處理，國防部僅以「台美共同檢視、處理」輕描淡寫的帶過。試問，過期彈藥若仍庫儲於我方彈庫，是否增加我方保存管理及後續銷毀成本？再者，發霉的防彈背心、抗彈板，尺寸不合外，經過處理還能否使用？至於無法使用的是否已銷毀、棄置，或仍占用我軍品庫房？

國防部 江啟臣 空軍

延伸閱讀

幻象失事飛官謝沛勳獲救 江啟臣探視祝早日康復

國防預算增400億多還舊債 江啟臣質疑裝備到卻沒兵用

國防軍投預算增203億 江啟臣：多數用於延付軍售

相關新聞

關切新式戰機交機進度 江啟臣示警國防部及早因應

國防部明年度預算出爐。立法院副院長江啟臣今天表示，新式戰機採購交機進度延宕，能否如期如質，沒有人能打包票；若到2026年...

【重磅快評】向美追軍購換來垃圾 台美關係金石也發霉

美國國防部監察長辦公室上週發布報告，揭露拜登授權對台軍援，竟是一堆過期、發霉的報廢品。美國總統去年七月底首次對台動用撥款...

抗日罕見水上飛機空戰 我空軍擊落日九五式水偵復仇

空戰歷史當中，水上飛機空戰並不常見，但在中華民國八年抗日戰爭初期，曾經出現過數次，日本海軍配備有武裝的水上偵察機，曾讓中國空軍戰機吃足苦頭，我空軍戰鬥機花費很大力氣，才有辦法擊落一架日軍九五式水上偵察機。

冷眼集／消耗戰累死三軍 總統仍要硬碰硬？

海軍有意採購美軍LCS近岸戰鬥艦，雖因成本過高而取消計畫，但此舉暴露的危機，是中共持續對我方實施消耗戰之下，國軍的人力與物...

葉望輝建議：美總統選出 台應提軍購清單

華府智庫「美國優先政策研究所」主任葉望輝（Stephen J.Yates）十三日接受中央社專訪時說，美國總統大選結果揭曉...

艦荒嚴重 我購美LCS失敗

審計部調查指出，去年海軍主戰艦艇維修，約半數未按原計畫進行。官員透露海軍為因應艦艇荒，去年向美方探詢採購剛退役的近岸戰鬥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。