【重磅快評】向美追軍購換來垃圾 台美關係金石也發霉

美國國防部監察長辦公室上周發布報告，揭露拜登授權對台軍援，竟是一堆過期、發霉的報廢品。美國總統去年七月底首次對台動用撥款權，對我提供價值3.45億美元軍援物資，年底首批到貨。綠營在總統大選前操作數波大內宣，沒想到大禮包裡裝的是垃圾。

去年初，新任眾院議長麥卡錫成立「中國問題委員會」，藉加強軍售台灣運作反中議程，並要求訪台。經國安團隊斡旋，改成蔡總統赴美與麥卡錫會晤。會後，麥卡錫承諾向白宮「催貨」，要求盡快交付對台軍售品項。

拜登政府拖欠台灣軍售高達近兩百億美元。眾院共和黨藉此抨擊拜登抗中保台不力，援烏影響提升台灣防禦能力。蔡麥會後，解放軍發動環台軍演，並將環台戰備警巡常態化。台海緊張升高，拜登趕在七月底動用對台撥款權，卸去共和黨壓力也對中示警。白宮國安會表示，美方「非常認真」承擔對台責任。如今檢視這發霉過期的「認真」，只能說，還好兩岸沒有擦槍走火。

當時國內外推測的援台清單極其豪華，包括：1000挺M240 B型排用機槍的槍枝彈藥丶8萬套美軍現役戰鬥個裝、個人攜行式刺針飛彈，以及繫留式氣球系統（浮空器）丶岸置型魚叉飛彈訓練系統、情報和監視系統等。結果，真相是過期老彈藥，發霉又不合身的防彈背心防彈板，及紙箱散裝的機槍。和綠營大內宣差十萬八千里。

報廢軍援包去年底及今年初陸續抵台。我方國防部祕密照會在台協會向五角大廈反應。台灣國防外包美國，本有難言之苦，但美方上周公布報告，國防部難道不該出面釋疑？「已由台美共同處理」幾個字，能讓民眾恢復對國防安全的信心嗎？美國軍援如此敷衍不負責，連四十多年前的子彈都能送給「盟友」，家長還能安心將子弟送到前線？

過去數年，民進黨政府利用美國挺台軍事抗中，攫取政治紅利；但實際上，兩軍並無制度化連結，可謂「空心菜」。由調查報告可知，美國軍方不僅未就我方需求撥發物資，相關援助單位根本沒有依流程篩選合規的可用品，也未按流程申請軍機運輸。凌亂的裝備送往美西最大空軍基地，丟在候機處三個月風吹雨淋。

美國一再質疑台灣自我防衛決心，要求增加軍事預算到GDP五趴，還要求徵兵「要有犧牲決心」。但美國拖延軍售交貨，收錢不履約，催貨還送來垃圾，讓台灣多花錢清廢品。請問：美國挺台又有多少決心？

綠營側翼為美國辯護，宣稱五角大廈公開調查報告，就表示願負責。事實上，報告還未完待續，相關單位拖幾個月都沒拿出改善建議。而且，美中重啟高層軍事對話，五角大廈公布這分沒有解方的報告，公開首次援台的流程，對台後續取得美方軍援會有何影響？

國防部長顧立雄是前朝國安會秘書長，若不能給民眾合理交待，以後綠營也不必再說「台美關係堅如磐石」大話。國格不能建築在垃圾上。