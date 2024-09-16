空軍編RF-5預算維持運作 汰除視新裝備抵台調整

隨勇鷹高教機穩定交機，F-5戰機已在民國112年底解除，但仍保留RF-5偵照機隊與F-16戰機執行相關任務，根據114年度國防預算書顯示，空軍仍編列114年共新台幣1000萬元的技術支援預算，以維持機隊運作。

至於RF-5的汰除規劃，待「MS-110」新式莢艙、MQ-9B抵台，以及國造無人機陸續投入戰備任務後，則滾動式調整RF-5的汰除時間點。

中共對台威脅不斷，台灣近年深化國防自主以應對潛在威脅。隨新式勇鷹高教機穩定交機（已取代F-5戰機及將取代AT-3教練機），F-5戰機已在民國112年底解除戰備，但仍保留RF-5偵照機隊於花蓮空軍基地，與F-16V（block20）搭配執行偵照任務。

根據民國114年度國防預算書顯示，空軍仍編列3300萬元、112年至114年的持續性預算，委託國家中山科學研究院執行「虎瞰相機暨航電系統維修」委製案，而114年的預算為1100萬元；同時也編列114年、共100萬元的「F-5型機後續技術支援服務」軍購案，持續維持偵照機隊運作。

至於RF-5的汰除規劃，國防部官員指出，待「MS-110」新式莢艙、MQ-9B抵台，以及國造無人機陸續投入戰備任務後，則滾動式調整RF-5的汰除時間點。

學者蘇紫雲曾經說明，MS-110偵照莢艙為空中「千里眼」，此結合DB-110感測器的偵照架構，可提供更廣泛飛行高度的拍攝彈性，以及多光譜影像（multispectral imaging）並即時傳輸，可扮演戰場之眼的目獲角色，用於戰場目標偵獲、海洋監測等多任務角色，廣泛運用於MQ-9無人偵察機、F-15、F-16、F-18乃至歐洲戰機、法系疾風戰機（Rafale），可稱為民主陣營的現役第一線裝備。

至於MQ-9B，台灣已經對美採購4架MQ-9B無人機，目前已選訓赴美受訓人員，今年展開初始訓練，114年「2架、2架」兩批交付，規劃114年初先在美國交機，經測試後下半年再回台灣。