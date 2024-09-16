葉望輝建議：美總統選出 台應提軍購清單

華府智庫「美國優先政策研究所」主任葉望輝（Stephen J.Yates）十三日接受中央社專訪時說，美國總統大選結果揭曉後，台灣應立刻接觸，並提出有效自衛的軍購清單，以使許多抨擊台灣準備不夠、沒承擔足夠國防責任的批評人士閉嘴。

葉望輝是美國前總統川普二○一六年大選時的交接團隊成員。葉望輝受訪時強調，自己並不代表川普陣營，但他認為，自川普該年十一月當選以來，視台灣為客戶的思維至今沒變。

葉望輝主張，無論誰當選美國總統，台灣都要在國防上採取大膽及不同的方法主動出擊，以消弭對台灣準備不足的質疑。

葉望輝指稱，「若我是台灣領袖，我會準備好在下屆美國總統選出後，主動提出要是我們願意買，你們（美方）能賣多少（武器）？我想購買台灣人民所需的一切，以確保他們的安全，並遏制任何的衝突、維持台海和平」。此舉除可使前述批評人士噤聲，還可引起美國國防產業共鳴。

葉望輝還說，台灣主動出擊，就國防展開對話，雖無法保證一切都能如願進行，但會對美國所有訪台的學者及前政府官員產生巨大影響。

美國國務卿布林肯和英國外交大臣拉米十至十一日在倫敦進行美、英戰略對話，兩國十四日才發布聯合聲明。其中涉台部分強調台海和平穩定對國際不可或缺。