冷眼集／消耗戰累死三軍 總統仍要硬碰硬？

海軍有意採購美軍LCS近岸戰鬥艦，雖因成本過高而取消計畫，但此舉暴露的危機，是中共持續對我方實施消耗戰之下，國軍的人力與物力，都已處於高度緊繃，更不可能持續配合加碼。

蔡政府海上建軍最大成就，當屬潛艦海鯤號，中大型主戰艦卻近乎交白卷：自製「小神盾」巡防艦的震海專案一拖再拖，軍方性能要求與實際技術能力，始終落差巨大，最後全案改弦易轍，表面上金額期程不變，實則根本另起爐灶，造的是另一種軍艦。

國軍近年建軍遵奉不對稱原則，以海軍而言，優先生產沱江級巡邏艦與岸置飛彈。這些武器的確較難被摧毀、反擊能量強大，但在全面戰爭爆發之前，面對共軍「擾台」而非「侵台」，它們價值卻很有限，仍須戰機、戰艦等傳統載台，才能有效因應。

這暴露的兩難局面是：面對共軍威脅，國軍必須採取的因應手段，在平時與戰時，二者幾乎背道而馳。理想狀況當然是兩路並重，任何一方都不偏廢，但現實世界資源有限，水面主戰艦過去幾年相對被輕視，如今就在共軍持續騷擾下疲於奔命。

就此而言，被美方視為錯誤建軍案例的LCS，若非毛病實在太多，淪為性價比低落的錢坑，否則單論應對海上對峙之類任務，其速度快、人員少的特性，倒不失為合用。震海計畫「一大化兩小」，固然是避免輿論抨擊，另方面當然也是發現我方需要夠多數量的艦隻，才能因應共艦的灰色地帶騷擾。

回到根本性問題：政府面對當今兩岸局勢，似乎認為無須尋求政治上和解，相信努力投資軍備就足以因應威脅。然而，戰略目標的設定，必須以具備可行性為前提。政治性格篤信「硬碰硬」的賴總統，還是應想想：三軍統帥腳下的戰爭機器，能否承受持續把油門踩到底不放？