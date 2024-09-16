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艦荒嚴重 我購美LCS失敗

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
美軍開發兩種LCS近岸戰鬥艦：自由級（遠）與獨立級（近）。圖／美國海軍檔案照
美軍開發兩種LCS近岸戰鬥艦：自由級（遠）與獨立級（近）。圖／美國海軍檔案照

審計部調查指出，去年海軍主戰艦艇維修，約半數未按原計畫進行。官員透露海軍為因應艦艇荒，去年向美方探詢採購剛退役的近岸戰鬥艦（LCS），並已向當時總統蔡英文提報，但美方提供維修成本資料後，我方認為過於昂貴，因此打退堂鼓。

LCS是因應後冷戰設計的新艦種，當時美軍發現，新時代敵情威脅，不再是龐大的蘇聯艦隊，而是全球各地層出不窮的恐攻、走私、海盜等行為。LCS排水量比巡防艦略小，也不要求強大防空火力，但速度極快，可以第一時間趕往目標區，進行反快艇、掃雷、淺海反潛、收放特種部隊、情報蒐集等任務。艦上人力非常精簡，並採模組化設計，可依據不同任務需求，改裝不同武器裝備出海。

美軍同時設計生產兩款LCS，分別是自由級與獨立級，各於二○○八與二○一○年起服役。原本共要建造五十二艘，但因操作成本與機械可靠性始終未達預期，最後只造卅五艘。較早服役的艦隻已退役七艘，役期最短的一艘只用了五年。

近年中共解放軍機艦頻繁在台灣周邊活動，我方海空軍必須相對派出兵力因應監控，頗有捉襟見肘之苦。官員指出，海軍籌購LCS的計畫約為去年中，由司令唐華推動，主因現役六艘諾克斯級巡防艦非常老舊，國造巡防艦「震海專案」發展失敗，改造兩艘輕巡防艦，二○二六年度交船，還要測評驗證方能啟動量產，遠水救不了近火。

反之，LCS是現役艦艇，有機會「熱船」接收；如爭取以「剩餘國防物資」（EDA）名義出售，價格將遠低於新艦。當時蔡總統聽取報告後，指示對美提出要求；但美方提供LCS操作成本數據後，海軍發現負擔實在太重，決定放棄。

網站「軍情與航空」總編施孝瑋說，LCS失敗的根本原因，是華府誤判戰略局勢，認為不需面對「正規」敵人，沒料到中共海軍近年快速崛起。原本寄予厚望的模組式裝備設計，實務上也發現遠不如預期理想；隨著需求降低，相關裝備的開發速度與產量就受影響，使得成本更居高不下。他認為，國軍對LCS的問題絕非全無所知，但仍一度考慮採購，關鍵就是「水面艦荒」實在太嚴重。

失敗 海軍

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