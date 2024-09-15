藍委：偵蒐裝備不足 是要海巡署官兵赤手空拳守海防

國民黨立委李彥秀今天表示，海巡偵蒐裝備長期配備不足，需要全面建置紅外線熱顯像儀與無人機，但行政院1年卻編列15億元買媒體、大內宣，「維護台灣安全的設備要什麼沒什麼，根本就是要海巡署官兵赤手空拳守海防。」

她提醒政府，砸大錢搞內宣，無法強化台灣安全，把國防、海防、民防的破洞補起來，才是真的守護台灣。

30歲中國籍王姓男子搭橡皮艇，14日清晨出現在林口太平里濱海公路附近海域，海巡署獲報派人趕到現場，因王男嚴重脫水先協助送醫。王男初步供稱來台灣目的是因在中國有負債，想到台灣重新生活。

國民黨立委李彥秀指出，這已是今年第2起陸籍人士偷渡來台事件。今年以來，兩岸海上衝突事件不斷，從0214金門撞船事件、陸海警公務船侵擾禁限制水域、強行登檢金門觀光船、端午節快艇直闖淡水河口事件，海委會應變與善後能力完全不及格。

李彥秀指出，海委會主委管碧玲更是充滿爭議，日前幻象戰機失事搜救工作，管碧玲化身國防部發言人，1小時內連發4篇搶救貼文，即時轉播搜救現場，但是昨天發生橡皮艇侵入新北市林口區海岸，管碧玲神隱一整天，才在晚間10時30分發文。施政無能、爭功諉過、卸責下屬，是否能勝任台灣海防工作，行政院應該慎重思考。

李彥秀進一步表示，去年監察院調查發現，海巡偵蒐裝備長期以來配備不足，甚至76%的守望哨沒有配置探照燈，7項偵蒐裝備，僅望遠鏡編裝率達標。去年海巡署扣除人事費等相關經費，海巡署其他一般支出預算僅占5%，可供分配的資本支出額度僅約新台幣1億元。

李彥秀認為，現在不斷發生快艇、橡皮艇長驅直入事件，海巡署才說要全面建置紅外線熱顯像儀以及無人機。然而，行政院大筆一揮，1年編列15億元買媒體、大內宣，結果維護台灣安全的設備，「要什麼沒什麼，根本就是要海巡署官兵赤手空拳守海防。」

李彥秀強調，接二連三的船艦侵擾以及快艇、橡皮艇長驅直入，究竟是種種巧合，還是對岸有意試探，國防、國安、海巡單位真的要更用心研擬對策。