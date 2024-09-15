陸男駕橡皮艇偷渡 管碧玲：海防需提升、海巡無人為疏失

中國籍王姓男子14日清晨駕乘橡皮小艇穿越240浬海路、耗時5天偷渡來台，接近林口海岸時遭逮，過程中避過軍方、海巡署監偵，引發爭議；海委會主委管碧玲昨指出，海巡並無人為疏失，但國家海防確實需大幅提升，會積極強化情監偵系統與無人機系統升級部署；海巡署也指出正建置紅外線熱顯像儀、充實無人機及建造新式艦艇等計畫。

「偷渡事件海巡沒有人為疏失！」管碧玲表示，此次凸顯的問題是國家海防需要大幅提升，除了情監偵系統與無人機系統要升級與部署之外，她也和巡防領導幹部討論增強海防韌性的各種方向，希望加速提升、推動各項量能；她昨日在內部指導海巡各項程序處理時，海巡署長也親自到台北港實地了解案情，「海巡人掌海巡，我以他們為榮，有功歸海巡，有過歸管媽，沒有改變過」。

中秋前夕，中國大陸籍王姓男子昨清晨六時許，駕乘橡皮小艇接近林口海岸，王男自稱因嚮往自由台灣偷渡來台，但小艇如何穿越240浬海路，仍有不少疑點，昨晚被依違反入出國及移民法，移送新北地檢署複訊後聲押禁見；這是今年第2起大陸人駕小艇突破我海防抵達本土案例，且都發生在假期，加上地點敏感，引發海岸防禦的國安疑慮。

王男供稱，因在大陸負債，嚮往自由台灣、想到台灣重新生活，才駕駛橡皮艇偷渡來台；但男子自稱從寧波放艇下水，而寧波距台灣約240浬，海巡署懷疑小艇是否能穿越漫漫海路，真能在海上漂流5天來台？已把王男手機送鑑識，希望透過手機信號追蹤，深入查證還原王男行蹤。

海巡署指出，王男駕駛的橡皮艇船長3.6公尺，目標太小，加上慢速航行或漂流，雷達無法偵測，海巡署雷達回放後，也沒發現不明航跡，目前正建置紅外線熱顯像儀等設備、充實無人機及建造新式艦艇等計畫，未來會大幅提升偵蒐能量。