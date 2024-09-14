不只防彈衣…美援台彈藥老舊、紙箱裝機槍 AIT官員傻眼

美國總統拜登拜登去年7月批准提供3.45億美元（約合新台幣110億元）的軍品及服務給台灣，不過美國國防部監察長辦公室卻發現，這些軍品包括彈藥老舊、包裝不良、運送延宕等問題，報告中披露，美軍除了運交3000多片發霉抗彈板、500多件發霉戰術背心給台灣外，連機槍更是只用紙箱包裝，連AIT官員都坦言「沒有給台灣軍方留下好印象」。

根據美國國防部監察長辦公室提出的報告，有超過340件貨物棧板滯留在戴維斯空軍基地的堆置場長達3個月，並在等待運往台灣時因淋雨受損，最終其中120件被運送到台灣，報告提到根據AIT的內部電子郵件，2023年12月28日和12月29日運到桃園國際機場的120個泡水棧板中，裝有3000多片發霉的防彈板和500件潮濕發霉的戰術背心。

根據我方國防部所發出的照會，美方運送了270萬發1983年生產的彈藥，其中部分為原始包裝、部分為替代包裝，甚至以散裝的方式包裝，使得接收方難以精確盤點彈藥。連AIT偕同接收的人員也坦言，這些彈藥看起來就像是某些單位不要了、準備要清理的東西，使得這些彈藥「沒有給台灣國防部高層官員留下好印象」。

報告並舉例，調查人員特別注意到，有6挺由新墨西哥州國民兵部隊運交的M240B排用機槍，在沒有任何包裝或緩充物的情況下散裝在大紙箱中運送，根本不符合美軍標準規範的要求。