快訊

媽帶2寶搭高鐵沒人讓位…她怒發聲「一堆人裝睡」 網揪1點全不挺

快訊／恭喜！歐陽妮妮宣布懷孕 「我人生收過最棒的禮物」

雷雨影響 台中機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

不只防彈衣…美援台彈藥老舊、紙箱裝機槍 AIT官員傻眼

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國國防部監察長辦公室公布報告，其中發現6挺援台的M240B機槍未經包裹、固定、緩衝，僅用簡單紙箱包裝運用。圖／美國國防部監察長辦公室報告
美國國防部監察長辦公室公布報告，其中發現6挺援台的M240B機槍未經包裹、固定、緩衝，僅用簡單紙箱包裝運用。圖／美國國防部監察長辦公室報告

美國總統拜登拜登去年7月批准提供3.45億美元（約合新台幣110億元）的軍品及服務給台灣，不過美國國防部監察長辦公室卻發現，這些軍品包括彈藥老舊、包裝不良、運送延宕等問題，報告中披露，美軍除了運交3000多片發霉抗彈板、500多件發霉戰術背心給台灣外，連機槍更是只用紙箱包裝，連AIT官員都坦言「沒有給台灣軍方留下好印象」。

根據美國國防部監察長辦公室提出的報告，有超過340件貨物棧板滯留在戴維斯空軍基地的堆置場長達3個月，並在等待運往台灣時因淋雨受損，最終其中120件被運送到台灣，報告提到根據AIT的內部電子郵件，2023年12月28日和12月29日運到桃園國際機場的120個泡水棧板中，裝有3000多片發霉的防彈板和500件潮濕發霉的戰術背心。

根據我方國防部所發出的照會，美方運送了270萬發1983年生產的彈藥，其中部分為原始包裝、部分為替代包裝，甚至以散裝的方式包裝，使得接收方難以精確盤點彈藥。連AIT偕同接收的人員也坦言，這些彈藥看起來就像是某些單位不要了、準備要清理的東西，使得這些彈藥「沒有給台灣國防部高層官員留下好印象」。

報告並舉例，調查人員特別注意到，有6挺由新墨西哥州國民兵部隊運交的M240B排用機槍，在沒有任何包裝或緩充物的情況下散裝在大紙箱中運送，根本不符合美軍標準規範的要求。

監察長辦公室在報告結論指出，美國交付不具備執行任務能力的軍備，將限制美國國防部實現安全合作的目標，並可能導致夥伴對美國失去信心。

美國國防部監察長辦公室公布報告，發現大批援助台灣的戰術背心、抗彈板受潮發霉。圖／美國國防部監察長辦公室報告
美國國防部監察長辦公室公布報告，發現大批援助台灣的戰術背心、抗彈板受潮發霉。圖／美國國防部監察長辦公室報告

國防部 美國 辦公室

延伸閱讀

美軍運台防彈衣放到發霉 專家嘆：軍援額度未用在刀口上

美國制裁俄官媒「今日俄羅斯」！控秘密干預美國民主

批判美國霸權主宰 關中：已成流氓國家

德艦通過 國防部：中共28機艦船台海周邊活動

相關新聞

不只防彈衣…美援台彈藥老舊、紙箱裝機槍 AIT官員傻眼

美國總統拜登拜登去年7月批准提供3.45億美元（約合新台幣110億元）的軍品及服務給台灣，不過美國國防部監察長辦公室卻發...

美軍運台防彈衣放到發霉 專家嘆：軍援額度未用在刀口上

美國國防部監察長辦公室發布報告，披露美軍未妥善處理軍援台灣物資，導致彈藥過期、防彈背心受潮發霉等狀況。軍事專家認為，此案...

中國大陸海警船又來了！秋節前夕連兩日航入金門水域

中國大陸海警船繼昨日上午進入我方金門水域後，今日8時50分4艘海警船再度侵擾金門，海洋委員會海巡署金馬澎分署雷達監偵金門...

美國援台軍備不堪使用 五角大廈：汲取經驗改善流程

美國國防部監察長發布報告指出，國防部向台灣運交「不堪使用」的軍備，包括潮濕發霉的防彈衣。五角大廈今天表示，未來任何對台相...

美國防部監察長指軍援台灣不堪使用 軍方：共同處理

美國國防部監察長日前公布報告，指出台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發...

前空軍副司令李廷盛 抵菲律賓就任副代表

前空軍副司令李廷盛今天抵菲履新，就任駐菲副代表一職，這也是駐菲代表處自設立以來，首次派有兩位副代表。基於李廷盛的資歷，外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。