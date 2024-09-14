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美軍運台防彈衣放到發霉 專家嘆：軍援額度未用在刀口上

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國國防部監察長辦公室公布報告，指陳美軍處理軍援台灣物資，從打包、候機轉運等流程未妥善，導致彈藥過期、防彈背心受潮發霉。圖／美國國防部監察長辦公室報告
美國國防部監察長辦公室公布報告，指陳美軍處理軍援台灣物資，從打包、候機轉運等流程未妥善，導致彈藥過期、防彈背心受潮發霉。圖／美國國防部監察長辦公室報告

美國國防部監察長辦公室發布報告，披露美軍未妥善處理軍援台灣物資，導致彈藥過期、防彈背心受潮發霉等狀況。軍事專家認為，此案凸顯美國軍方是拿庫存品「有什麼就給什麼」的交差心態，並不一定符合我方實際迫切的需求，台美應該研議事前協調、檢驗援助物資的機制，甚至思考將援台經費額度轉用在我方更需要的部隊移地、實戰化訓練上。

美國國防部監察長辦公室在報告中，痛陳美軍處理軍援台灣物資，從打包、候機轉運等流程未妥善，導致彈藥過期、防彈背心受潮發霉。淡江大學助理教授林穎佑指出，這個案件一方面凸顯美軍監察制度的確有發揮應有的監督功能，有其公信力及公正性。另一方面也顯示美方援台軍品物資的問題。

林穎佑說，就算是無償提供的軍品武器物資，但也不能為了滿足援助額度就拿劣質品濫竽充數，這樣的「為給而給」還不如不給。他建議台美雙方應協調一套機制，讓我方在接收軍品前甚至在美國當地啟運前就可先檢驗，了解是否為我方所需求的裝備？並且確保品質，以免平白浪費運輸能量及成本。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，美軍監察系統既然發現問題，那麼美國軍方自然會積極處理軍品打包、運輸流程等弊端。

揭仲指出，很明顯美國軍方是拿手頭上有的庫存品「有什麼給什麼」。不過我方本來就有生產傳統彈藥的能量，近年也已經逐步增加戰備囤儲，反而我方迫切需要的精準彈藥並未在援助清單中，顯示美方運交的軍品，不一定是我方迫切所需。

他認為，美方既然還有多項鉅額的援助融資及軍品法案，台美雙方不妨磋商將額度提供給我方部隊赴美進行移地訓練之所需，例如準備援助的彈藥就留在美國境內提供我方進訓部隊打掉，其實更符合我方迫切需要且缺乏足夠訓場的實戰化訓練。

揭仲強調，軍品援助雖是賣方市場，但台美雙方承辦單位應該仍可協商既符合美方法案要求、美國國內法規定又兼顧我方實際需求的做法。

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