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中國大陸海警船又來了！秋節前夕連兩日航入金門水域

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中國大陸海警船又來了！秋節前夕連兩日航入金門水域

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中國大陸海警船繼昨日上午進入我方金門水域後，今日8時50分4艘海警船再度侵擾金門。圖／金門海巡隊提供
中國大陸海警船繼昨日上午進入我方金門水域後，今日8時50分4艘海警船再度侵擾金門。圖／金門海巡隊提供

中國大陸海警船繼昨日上午進入我方金門水域後，今日8時50分4艘海警船再度侵擾金門，海洋委員會海巡署金馬澎分署雷達監偵金門南面海域4艘中國海警船接近我國限制水域，金馬澎分署立即調度4艘巡防艇於限制水域外完成部署對應驅離。

金門海巡隊表示，今天上午8時50分，大陸海警舷號「14515」、「14608」、「14603」、「14507」等4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇島南面分4處由外向內航入我國水域，海巡署同步調度部署於限制水域外界線上之PP-3573、PP-3505、PP-3556及PP-10039等4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場，並予以蒐證驅離，海警船在我巡防艇監控下，於11時航出，歷時約2小時10分。

據了解，此為大陸海警船本月第2次編隊越界，繼昨日後，再次刻意於秋節前夕侵擾，且今年累計已達40次航入我方離島水域。

海巡署表示，中秋節是兩岸人民的重要傳統節日，象徵團圓與和睦，中國大陸海警船近日卻不斷挑釁，破壞台海和平，嚴重影響兩岸民眾的傳統節慶氛圍，且無益兩岸對等交流，兩岸必須共同肩負台海和平穩定責任，呼籲中方體認區域和平穩定的重要性，真正為兩岸人民帶來福祉。海巡署強調捍衛主權的決心不變，將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則，堅定立場，維護我海域安全與秩序，守護國家海洋權利。

中國大陸海警船今日8時50分再度侵擾金門，金門海巡隊全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場。圖／金門海巡隊提供
中國大陸海警船今日8時50分再度侵擾金門，金門海巡隊全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場。圖／金門海巡隊提供

海巡署 金門

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