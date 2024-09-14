中國大陸海警船又來了！秋節前夕連兩日航入金門水域

中國大陸海警船繼昨日上午進入我方金門水域後，今日8時50分4艘海警船再度侵擾金門，海洋委員會海巡署金馬澎分署雷達監偵金門南面海域4艘中國海警船接近我國限制水域，金馬澎分署立即調度4艘巡防艇於限制水域外完成部署對應驅離。

金門海巡隊表示，今天上午8時50分，大陸海警舷號「14515」、「14608」、「14603」、「14507」等4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇島南面分4處由外向內航入我國水域，海巡署同步調度部署於限制水域外界線上之PP-3573、PP-3505、PP-3556及PP-10039等4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場，並予以蒐證驅離，海警船在我巡防艇監控下，於11時航出，歷時約2小時10分。

據了解，此為大陸海警船本月第2次編隊越界，繼昨日後，再次刻意於秋節前夕侵擾，且今年累計已達40次航入我方離島水域。