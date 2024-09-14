退輔會副主委訪日 與戰略智庫及退伍軍人組織交流

退輔會副主委傅正誠日前訪問日本，與國防戰略智庫「日本安全保障戰略研究所」及退伍軍人組織「隊友會」座談，就台灣與日本照顧退伍軍人相關福利及措施交換意見。

退輔會指出，傅正誠代表退輔會主委嚴德發訪日，行程自8月30日至9月4日，也拜會了駐日代表處，並與日本榮光聯誼會理事長河道台暢談如何加強服務榮僑。

退輔會指出，日本安全保障戰略研究所與隊友會，這2個團體對制定日本國防政策極具影響力，一向對台灣友善，傅正誠去年12月訪日期間曾與他們交流，此次訪問，再度受到熱烈歡迎。

根據退輔會資訊，日本安全保障戰略研究所為日本國防戰略智庫，成立宗旨是針對日本的安全保障及戰略進行調查研究，並提出相關建言，為日本安全保障及戰略的強化貢獻力量，進而促進國際社會的安全、繁榮和發展。理事長高井晉數度來台拜訪輔導會，雙方互動密切。

退輔會指出，隊友會為日本退役自衛隊團體，成立宗旨是擔任一般國民與自衛隊之間的橋梁，致力於普及與提高國民的國防意識，並為提升自衛隊退役人員相關福利與權益而努力，理事長為岩崎茂，曾任日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）。