陸男乘橡皮艇今晨偷渡來台脫水送醫 林口長庚這麼說

中國大陸籍31歲王姓男子乘坐橡皮艇，今晨在新北市林口區後坑溪出海口距岸百公尺處被釣客發現，投案表示積欠債務想到台灣重新生活，於是從中國浙江省寧波市划向台灣，經海巡署北部分署第三巡防區與新北市消防局人員將他攙扶上岸，檢傷評估「嚴重脫水」就近送醫，林口長庚醫院表示，「不清楚此事，請洽主管機關海巡署。」

根據海巡署說明，今天清晨6點30分北部分署第三（桃竹）巡防區接獲新北市消防局通報，接獲1名自稱陸籍人士於後坑溪出海口要投案，海巡人員20分鐘 後趕抵現場，在距岸約100公尺有1艘橡皮艇，上午7點4分海巡與消防人員共同將橡皮艇上人員攙扶上岸，初步檢傷後，評估男子有嚴重脫水現象，立刻交由救護車送醫，進行人道治療。 陸籍31歲王姓男子自稱積欠債務想到台灣重新生活，於是搭乘橡皮艇自浙江寧波出發來台，後因嚴重脫水就近送林口長庚，不過礙於病患隱私，院方不願說明。圖／海巡署提供 陸籍31歲王姓男子自稱積欠債務想到台灣重新生活，於是搭乘橡皮艇自浙江寧波出發來台，後因嚴重脫水就近送林口長庚，不過礙於病患隱私，院方不願說明。圖／海巡署提供