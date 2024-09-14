快訊

烤肉鋁箔紙該用霧面還亮面？專家揭「常見3用法」都錯：效果差很多

MLB／賈吉逆轉滿貫砲！終結生涯最長16場、75打席全壘打荒

鶴茶樓高雄4分店無預警「永久歇業」 總部認：未收到加盟主通知

稱目標太小未發現陸男小艇接近 海巡署：將建置紅外線熱顯像儀

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

對於沒有發現陸籍男子划小艇接近台灣北部沿海，海巡署指出，今天早上划小艇到林口沿海的大陸籍男子，橡皮艇船長3.6公尺，目標太小，加上慢速航行或漂流，雷達無法偵測到，海巡的雷達回放，也沒有發現不明航跡，海巡署說，沒有紅外線熱顯像儀，就偵測不到小型目標。

海巡署正全面建置紅外線熱顯像儀等情監偵設備、充實無人機及建造新式艦艇等計畫，未來會大幅提升偵蒐能量。海巡署表示，大陸男子說他來台目的，是因為在大陸負債，想到台灣重新生活，男子說他從寧波放艇下水，但相關說法仍有待查證。

今天清晨6時30分，北部分署第三(桃竹)巡防區接獲新北市消防局通報，1名自稱陸籍男子在後坑溪出海口投案，6時50分海巡人員抵達現場，發現1艘橡皮艇距岸約100公尺，7時4分海巡與消防人員共同將橡皮艇上人員攙扶上岸，經評估有嚴重脫水現象，立即交由救護車送醫，進行人道治療。

划小艇來到台灣的大陸男子，聲稱他來台目的，是因為在大陸負債，想到台灣重新生活。記者廖炳棋/翻攝
划小艇來到台灣的大陸男子，聲稱他來台目的，是因為在大陸負債，想到台灣重新生活。記者廖炳棋/翻攝
划小艇來到台灣的大陸男子，聲稱他來台目的，是因為在大陸負債，想到台灣重新生活。記者廖炳棋/翻攝
划小艇來到台灣的大陸男子，聲稱他來台目的，是因為在大陸負債，想到台灣重新生活。記者廖炳棋/翻攝

海巡署 負債

延伸閱讀

又傳投奔自由！林口驚見陸男乘小艇偷渡 釣客：差10公尺就上岸

4艘中國海警船接近金門限制水域 海巡立即驅離

大陸海警船秋節前夕侵擾金門海域 海巡今早即時對應驅離

救援飛官誤判退潮時機？海巡署：新竹漁港無法泊靠

相關新聞

又傳投奔自由！林口驚見陸男乘小艇偷渡 釣客：差10公尺就上岸

中國大陸籍31歲王姓男子乘坐小艇，一路從中國浙江省寧波市划向台灣，今天清晨6時23分人船在新北市林口區汕頭近沿岸10公尺...

獨／擄嘉義富商主嫌遭擊斃 同夥判4年逃亡...深夜拒檢撞人落網

嘉義縣朴子市柯姓富商2021年1月24日遭綁架勒贖1億，付贖3千萬釋放後，警方3月2日追緝涉案主嫌李育儒，在高雄美術館開...

稱目標太小未發現陸男小艇接近 海巡署：將建置紅外線熱顯像儀

對於沒有發現陸籍男子划小艇接近台灣北部沿海，海巡署指出，今天早上划小艇到林口沿海的大陸籍男子，橡皮艇船長3.6公尺，目標...

瘋狂隔空互嗆...三重某高職校門口「10人混戰」釀3傷 衝突原因曝光

卓姓少年女朋友向黃男買電子菸彈，錢付了貨卻沒收到，卓催要未果，雙方隔空互嗆。今天傍晚雙方約在卓就讀高職對面停車場談判，兩...

為錢反目 行刑式槍殺好友判無期刑

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱疑因金錢糾紛，遭男子姚宗秦持槍自後腦以行刑式槍殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，凶嫌落後後...

青少年高職對面揮刀 1人遭斷指

卓姓少年女朋友委託黃姓男子代購電子煙彈，錢付了但電子煙卻遲未收到，卓姓少年催要未果，雙方隔空互嗆，昨天傍晚兩方人馬約10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。