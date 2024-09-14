稱目標太小未發現陸男小艇接近 海巡署：將建置紅外線熱顯像儀

對於沒有發現陸籍男子划小艇接近台灣北部沿海，海巡署指出，今天早上划小艇到林口沿海的大陸籍男子，橡皮艇船長3.6公尺，目標太小，加上慢速航行或漂流，雷達無法偵測到，海巡的雷達回放，也沒有發現不明航跡，海巡署說，沒有紅外線熱顯像儀，就偵測不到小型目標。

海巡署正全面建置紅外線熱顯像儀等情監偵設備、充實無人機及建造新式艦艇等計畫，未來會大幅提升偵蒐能量。海巡署表示，大陸男子說他來台目的，是因為在大陸負債，想到台灣重新生活，男子說他從寧波放艇下水，但相關說法仍有待查證。