德艦通過 國防部：中共28機艦船台海周邊活動

德國海軍巡防艦及補給艦各1艘昨天航經台海，國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機21架次，其中逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域17架，並偵獲共艦6艘次及公務船1艘，總計中共28機艦船持續在台海周邊活動。

國防部昨天表示，德國海軍巡防艦及補給艦各1艘，自昨天上午起由北向南航經台灣海峽。期間國軍全程掌握台灣周邊海、空域動態，狀況正常。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至晚間10時55分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機及無人機，其中1架次共機逾越海峽中線；另於昨天上午8時12分至晚間8時39分，在台灣西南空域偵獲中共16架次主戰機及輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。