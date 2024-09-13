美國防部監察長指軍援台灣不堪使用 軍方：共同處理
美國國防部監察長日前公布報告，指出台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉等情況。國防部今天表示，交運軍援品項及狀況，已由台美雙方共同檢視、處理。
美國國防部監察長就美國依「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）提供給台灣的軍備進行盤點與追蹤，以瞭解美國國防部是否有效執行這項計畫，並在11日提出最終報告，指出台灣收到270萬發彈藥，其中有一些過期，且彈藥的包裝混亂，另外收到3000件發霉的防彈板、500件潮濕、長霉的戰術背心等。
國防部今天回覆中央社記者詢問表示，美方於民國112年宣布依「總統撥款權」（PDA），軍援台灣3.45億美元庫儲品項，以滿足後備戰力等相關需求。交運軍援品項及狀況，已由台美雙方共同檢視、處理。
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