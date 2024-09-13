快訊

國慶焰火在雲林今晚試放180秒 提前感受美麗和震撼

川普競選T恤「撞衫」泰勒絲演唱會紀念衣 歌迷氣炸：希望立刻起訴

美國防部監察長指軍援台灣不堪使用 軍方：共同處理

中央社／ 台北13日電
美國國防部監察長日前公布報告，指出台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉等情況。示意圖。圖／聯合報系資料照片
美國國防部監察長日前公布報告，指出台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉等情況。示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國國防部監察長日前公布報告，指出台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉等情況。國防部今天表示，交運軍援品項及狀況，已由台美雙方共同檢視、處理。

美國國防部監察長就美國依「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）提供給台灣的軍備進行盤點與追蹤，以瞭解美國國防部是否有效執行這項計畫，並在11日提出最終報告，指出台灣收到270萬發彈藥，其中有一些過期，且彈藥的包裝混亂，另外收到3000件發霉的防彈板、500件潮濕、長霉的戰術背心等。

國防部今天回覆中央社記者詢問表示，美方於民國112年宣布依「總統撥款權」（PDA），軍援台灣3.45億美元庫儲品項，以滿足後備戰力等相關需求。交運軍援品項及狀況，已由台美雙方共同檢視、處理。

國防部 美國 軍援

延伸閱讀

俄軍在庫斯克發動反攻 美國防部：現階段「微不足道」但密切關注

國防部證實 2艘德國軍艦航經台灣海峽

俄羅斯副防長香山論壇批美日 挑起台灣周邊緊張

國防部：中共29機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

相關新聞

美國防部監察長指軍援台灣不堪使用 軍方：共同處理

美國國防部監察長日前公布報告，指出台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發...

前空軍副司令李廷盛 抵菲律賓就任副代表

前空軍副司令李廷盛今天抵菲履新，就任駐菲副代表一職，這也是駐菲代表處自設立以來，首次派有兩位副代表。基於李廷盛的資歷，外...

德國防部長證實 德軍艦9/13通過台灣海峽

德國國防部長佩斯托瑞斯證實，德國軍艦今天將依計劃穿越台灣海峽，強調台灣海峽為國際水域，且根據天氣狀況為航行最安全路徑

F-16 Block70本月底交機？空軍：爭取第4季出廠

空軍向美國新購66架F-16 Block 70戰機，傳出國安人士證實本月底將出場交機，空軍高層及駐美軍事代表團都將應邀觀...

影／許光漢結訓！中興新村替代役中心報到 女粉絲守候

藝人許光漢上個月低調到成功嶺營區入營訓練，透過役別甄選被分發到內政部社會役公益大使團服替代役，今到役政署替代役訓練及管理...

影／《軍情站》美F-35首降芬蘭公路 北約操演突顯台淪作秀性質

美國空軍兩架駐英的 F-35A戰機，日前以特遣隊的模式參與芬蘭BAANA24年度例行性的戰備道操演，創下美五代戰機參與正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。