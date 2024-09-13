前空軍副司令李廷盛 抵菲律賓就任副代表

前空軍副司令李廷盛今天抵菲履新，就任駐菲副代表一職，這也是駐菲代表處自設立以來，首次派有兩位副代表。基於李廷盛的資歷，外界預期他將聚焦於推動台菲之間的安全合作。

中將退役的李廷盛，畢業於空軍官校65期（1984年班），具美國空軍參謀學院，台灣大學國家發展研究所、國際企業研究所管理組碩士學位等學歷，歷任駐菲律賓武官、副參謀總長、空軍副司令、國防安全研究院副執行長與代理執行長等職，資歷豐富。

這是駐菲律賓代表處設立近50年來，首次派有兩位副代表；目前另一位副代表是去年10月抵任的職業外交官楊登仕。

台菲在經貿、科技、文化、新創、青創、人民往來等領域的互動本已密切，觀人士猜測，李廷盛上任後的主要任務將是推動台菲共同維護區域和平、安全與穩定，深化人道援助與災難防救、海巡合作等交流。

由於早年就曾派駐過馬尼拉，李廷盛與菲律賓僑界、台商及學界的關係良好。他在擔任國防安全研究院副執行長期間，也常邀請菲律賓知名學府的教授及專家訪台，參加區域安全論壇。

外交部稍早前表示，李廷盛經常出席國際安全會議和參與兵棋推演，也常就區域安全及軍事戰略議題接受媒體訪問，經驗豐富，將可全面提升台菲之間安全合作等各項交流，深化雙邊關係。