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德國防部長證實 德軍艦9/13通過台灣海峽

中央社／ 柏林13日專電
德國國防部長佩斯托瑞斯。圖／美聯社
德國國防部長佩斯托瑞斯。圖／美聯社

德國國防部長佩斯托瑞斯證實，德國軍艦今天將依計畫穿越台灣海峽，強調台灣海峽為國際水域，且根據天氣狀況為航行最安全路徑。

明鏡周刊（Der Spiegel）日前報導，德國巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Württemberg）和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt am Main）擬9月中旬從韓國前往印尼雅加達途經台灣海峽。

此舉引發北京抗議，認為「一些國家打著『航行自由』的旗號，挑釁和危害中國主權及安全」。

佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天在與柏林與立陶宛國防部長共同召開的新聞記者會上受訪時確認，「巴登符騰堡號」與「法蘭克福號」即將駛入台灣海峽，而根據公開的位置訊息，兩艘軍艦已接近該水域。

他強調，德國軍方和政府立場一致，認為德國軍艦的航行路徑完全符合國際法，「『國際水域就是國際水域』這是一個非常簡單的訊號，也是我們始終堅持的立場」。

佩斯托瑞斯進一步說明，鑑於現在氣候條件，德國艦隊選擇的是最短且最安全的航行路徑，表示會繼續通過此航道。

台灣海峽 國防部 德國

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