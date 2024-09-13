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F-16 Block70本月底交機？空軍：爭取第4季出廠
空軍向美國新購66架F-16 Block 70戰機，傳出國安人士證實本月底將出場交機，空軍高層及駐美軍事代表團都將應邀觀禮。不過空軍司令部表示，F-16 Block 70戰機的出場期程須局部調整，將積極爭取在今年第4季完成首架戰機出廠事宜。
媒體報導，這批新購F-16 Block 70依照合約應該在去年（2003年）開始交機，但因供應鏈及交機順序等問題導致延遲，據軍方人士表示，首架機預定本月底出廠交機，空軍除了駐美接機小組及種子教官在場之外，空軍高層將領及駐美軍事代表團都將應邀觀禮。
不過空軍司令部表示，空軍向美採購66架F-16 Block 70戰機，首架機原訂於今年第3季出廠，因國際現勢劇烈變動，造成部分供應商交貨期程遞延、美方組裝進度期程調整等複合影響，出廠期程須予局部調整，將積極管制爭取於第4季完成首架機出廠事宜。
空軍司令部強調，將運用專案會議及訪廠督導等機制，嚴密掌握協調產製進度，務必預期於115年底前完成飛交返國作業。
美國洛克希德馬丁公司生產的F-16 Block 70戰機先前已經陸續交貨給巴林及斯洛伐克，我國預計將成為第3個接收F-16 Block 70的使用國。
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