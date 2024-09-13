影／《軍情站》美F-35首降芬蘭公路 北約操演突顯台淪作秀性質

美國空軍2架駐英的F-35A戰機，日前以特遣隊的模式參與芬蘭BAANA24年度例行性的戰備道操演，創下美五代戰機參與正式戰備道演訓的紀錄。在此之前，美戰機在本土的戰備道操演多屬實驗性質。

芬蘭秋季戰備道操演「BAANA24」(北約代號:IMMINENT FIELD 24)自8月31日至9月5日，一連6天在芬蘭北部的羅瓦涅米(Rovaniemi)與拉努阿(Ranua)兩地的戰備道同時舉行。芬蘭空軍表示，空軍戰力的分散部署是機動作戰概念的一部分，因此芬蘭空軍每年都會進行戰備道演訓，而芬蘭空軍所有飛行員都必須具備戰備道全天候起降的能力。而自芬蘭去年加入北約後，其演習也升格成北約成員國參與的多國聯合軍演，去年參與國除主辦國芬蘭外，英國派遣颱風戰機，挪威則是派遣F-35A戰機。

繼去年挪威空軍創下F-35A服役以來首次降落戰備道的紀錄，美軍今年在駐英雷肯西斯空軍基地的493聯隊甫換裝F-35A後，立即參與芬蘭戰備道操演，是否為芬蘭加入北約後增大力度的表態？中華戰略前瞻研究協會研究員揭仲表示，聯合軍演就是增加芬蘭與各成員國之間的可操作性，一方面演練想定戰時的疏散部署，另一方面則是向俄羅斯展示嚇阻的實力，示意俄羅斯勿向芬蘭或其他北約國家輕舉妄動。

此外在本次戰備道聯合軍演，美國除了派遣2架F-35A與MC-130J進行起降操演，亦派遣地勤人員為F-35A進行熱加油等整補作業。在兩處操演的戰備道，都可看見在建設規劃時預留了戰機地停與地勤整備的作業空間，在任務執行時裝備的安排也非常簡易輕巧，並具備十分高度的機動性。相比台灣各地戰備道地空側設施動線相互交雜干擾，戰機操作必須「團進團出」，反觀北歐國家的戰備道設計可在戰機於地面整備時仍繼續維持跑道運作的能量，相較之下台灣的戰備道演訓雖然每次實施必定動用大量人力物力，但在前期的縝密規劃與嚴格遵守時序表下，儼然成為一場「航迷大秀」。近日空軍研擬在台東關山新建戰備道並與當地反對的居民持續溝通，但從計畫書上顯示仍僅規劃拓寬與延伸開闢筆直道路並加建攔截索平台，而未規劃預留分離跑道供地勤設備與戰機停放的地側設施，不免讓人質疑事情僅做半套之嫌。