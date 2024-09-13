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回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

F-16V Block 70型戰機 空軍爭取第4季首架出廠

中央社／ 台北13日電

空軍司令部今天表示，向美採購66架F-16V Block 70型戰機，首架機原訂今年第3季出廠，受到複合影響，出廠期程須予局部調整，將積極管制爭取於第4季完成首架機出廠事宜，並嚴密掌握進度，務期115年底前完成飛交返國作業。

針對媒體報導「F-16V Block 70擬於9月底交機抵台」，空軍司令部表示，空軍向美採購66架F-16VBlock 70型戰機，首架機原訂於今年第3季出廠，因國際現勢劇烈變動，造成部分供應商交貨期程遞延、美方組裝進度期程調整等複合影響，出廠期程須予局部調整，將積極管制爭取於第4季完成首架機出廠事宜。

空軍司令部進一步表示，將運用專案會議及訪廠督導等機制，嚴密掌握協調產製進度，務期管制於民國115年底前完成飛交返國作業。

F-16V 戰機 空軍

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