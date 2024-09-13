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大陸海警船秋節前夕侵擾金門海域 海巡今早即時對應驅離
中秋節將屆，中國海警船又蠢蠢欲動！今天上午8時許，金馬澎分署監偵金門南面海域4艘中國海警船接近我國限制水域，這是海警船編隊9月份第一次進入金門禁限制水域，且還有一艘在外面警戒拍照，挑釁的意味濃厚，金馬澎分署立即調度4艘巡防艇對應驅離，堅定執法立場，維護我海域安全與秩序。
今天上午8時50分，中國海警舷號「14608」、「14515」、「14603」及「14507」等4船，分別自金門水頭、翟山、料羅、北碇島南面分4處由外向內航入我國水域，海巡署同步派遣PP-3577、PP-3556、PP-3573及PP-10039等4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警、蒐證驅離，中國海警船在我巡防艇監控下，於11時航出，歷時約2小時10分。
據了解，此次為中國海警船9月首次編隊越界，且刻意於秋節前夕侵擾，今年累計已達39次航入我方離島水域。有民眾就分析指出，海警的侵擾動作有脈絡可尋，他們進來一定是4艘同一時間，另一艘在外面警戒拍照，他觀察每次的招數都差不多。
海巡署表示，中國海警此舉無益兩岸對等交流，呼籲中方體認區域和平穩定的重要性，海巡署捍衛主權的決心不變，將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則，堅定執法立場，維護我海域安全與秩序，守護國家海洋權利。
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