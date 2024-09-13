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4艘中國海警船接近金門限制水域 海巡立即驅離

中央社／ 金門13日電

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天監偵到金門南面海域有4艘中國海警船接近限制水域，立即調度4艘巡防艇對應驅離。海巡署說，中國海警船今年已39次航入離島水域。

金馬澎分署發布新聞稿表示，上午8時50分中國海警舷號「14608」、「14515」、「14603」及「14507」分別自金門水頭、翟山、料羅與北碇島南面由外向內航入，海巡署同步派遣4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英語廣播示警、蒐證驅離，中國海警船在巡防艇監控下，11時航出。

金馬澎分署說，這是中國海警船9月首次編隊越界，且刻意於中秋節前夕侵擾。

金馬澎分署表示，中國海警這麼做無益兩岸對等交流，呼籲中方體認區域和平穩定重要性，海巡署捍衛主權決心不變，將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則，堅定執法立場，維護海域安全與秩序，守護國家海洋權利。

中國海警船 海巡署

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