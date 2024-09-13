德艦通過台海 張競：海象不佳加速航行 不需過度炒作

德國巡防艦「巴登符騰堡號」和補給艦「法蘭克福號」近期離開韓國仁川港預計訪問菲律賓，外媒報導德艦編隊可能航行穿越台灣海峽，成為22年來首批通過台海的德國軍艦。軍事專家張競今天表示，德艦編隊受到颱風影響已經加速南下，可能今天白天就會穿越台海。他強調，各方媒體都會藉機炒作台海議題，不過軍艦海上航行是家常便飯，不必過度操作。

德國海軍巡防艦「巴登符騰堡號」和補給艦「法蘭克福號」近期抵達印太地區參與多項多國軍事演訓活動及對北韓的監控任務，日前停靠訪問韓國仁川，德國媒體報導，兩艘軍艦將南下訪問馬尼拉，過程中可能穿越台灣海峽，成為22年來首批通過台海的德國軍艦。特遣隊指揮官也宣示，德國軍艦在印太地區航行，是展現對開放航行的承諾。

張競則在臉書貼文指出，德國軍艦確實已經離開南韓，今天再不穿越台海，後續海象轉劣，恐怕就會有很多變數；他指出，德艦今天凌晨航經中國大陸溫州外海時，考量航行安全，特別開啟「自動船位識別系統」（AIS），公開其船位動態避免兩岸誤解誤判。

張競稍早前並更新貼文，指出由於海上氣象轉劣「看來海象相當不理想，德艦快馬加鞭，很可能提前在今天白天就要穿越臺海⋯」張競透過影片表示，今年第13號颱風貝碧佳正直撲琉球而去，德國軍艦如果今天再不穿越台海，後續海象轉劣，恐怕就會有很多變數。

另一方面，有報導披露德艦編隊進入台海北端後，已經沿台海中線以東航行南下，共軍派出軍艦在中線以東以西以包夾方式監控，國軍則在德艦後方監控。張競指出，兩岸軍艦的跟蹤監視是標準作業流程，針對海象調整航線也是正常反應，大家不必多做聯想。