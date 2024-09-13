三軍士官新生聯合開學典禮 賴清德期許成為全民國防根基
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮，賴清德對742名士官學生致詞時指出，上任來，常見士官帶士兵操練各項武器裝備，過程專業、優秀，充分展現士官是部隊的骨幹，也是軍隊維持戰力最重要的一環，他並以培養專業、保家衛國、注意身體健康等3點勉勵學生。
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在左營海軍官校舉行，今年新生共計有陸軍專科學校410人，海軍官校士官二專班81人，空軍航空技術學院251人，共計742名士官學生。
賴清德總統總統今天上午9時許由國防部長顧立雄陪同南下海軍官校主持新生典禮。賴清德致詞時指出，這是他上任後第一次主持三軍士官開學典禮，大家在求學道路上，願意選擇承擔保家護國責任，感謝家人親友願意支持各位的決定。
賴清德表示，陸軍專科學校、海軍官校二專班、空軍航空技術學院，是士官培育幹部的搖籃，不僅僅未來成為軍中中堅幹部，學到用於社會的一技之長，從他上任以來，最常看到士官帶著士兵操各項武器裝備，過程迅速、確實、專業、優秀，充分展現士官是部隊的骨幹，也是軍隊維持戰力最重要的一環。
賴清德指出，對士兵來說，士官是一同生活同甘共苦的夥伴，一起超越的重要幹部；對軍官而言，是協調、溝通順利達成戰訓任務的重要角色，寄望新生要促進軍民之間的合作，成為全民國防的根基。
「陸軍忠誠、海軍忠義、空軍忠勇的優良軍風。」賴清德當場以3點勉勵新生；第一點，要持續各項軍中技能，精益求精，培養專業，才能順利推動部隊和被交付的任務；第二點，要全力保家衛國，這些年，中共對台灣文攻武嚇不曾停止，要強化國防實力，和民主國家攜手合作，肩並肩發揮各種力量，靠實力達到和平的目標，務必堅守國軍信念，堅定捍衛國家主權，守護自由民主的憲政體制。
由於近年來國兵折損的傷亡意外事件不斷，賴清德在第三點特別對士官新生喊話，要求新生要為國珍重，注意安全，也要注意健康，賴清德指出，強健體魄是推動任務的第一步，除了訓練也要注意身體健康，不論園區、校內或校外，都要注意自身安全，生活注重健康，大家出門在外，父母親最希望每位同學身體健康，軍人保家衛國，也同時要讓家人安心。
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