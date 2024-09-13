29中共機艦出海 多批共機徘徊西南空域

國防部公布中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6時為止，共計有29架、艘次中共機艦持續在台海周邊活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據軍方統計，從昨（12）日清晨到今（13）日清晨6時為止，共計偵獲共機22架次、共艦6艘次及公務船1艘持續在台海周邊活動，其中18架次共機跨越海峽中線進入中部和西南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天清晨7時47分到下午2時26分，有6架次共軍主、輔戰機及無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中2架次跨越中線。

另外，從昨天上午8時10分到晚間9時06分，在西南空域也偵獲主、輔戰機及無人機合計16架次在中線以東的西南空域活動，最近距離鵝鑾鼻西南方約80浬。